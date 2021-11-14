“Стараюсь давать все”: актриса Светлана Иванова рассказала, как воспитывает дочерей

У Светланы Ивановой есть двое детей от Джаника Файзиева, с которым она состоит в отношениях с 2011 года. Артистка редко выставляет жизнь напоказ и практически ничего не рассказывает о дочерях – трехлетней Мире и девятилетней Полине. Но в этот раз Иванова решила сделать исключение. Оказывается, актриса задаривает наследниц дорогими подарками.

Как воспитывает детей

Семья Ивановой жила скромно, мать будущей российской артистки не часто покупала игрушки или одежду. Поэтому Светлана если и просила что-нибудь, то из серии «как у всех». Поэтому женщина старается баловать своих детей, удовлетворяя их хотелки. Ведь сама актриса была этого лишена в детстве. Жена Файзиева рассказала, что своим детям она уже скоро и покупать ничего не будет, так как просто завалила их игрушками.

Напомним, роман Файзиева и Ивановой начался в 2011 году. Так как Джаник был женат, то пара тщательно скрывала отношения. Поженились влюбленные только в 2019 году, когда Файзиев оформил официальный развод с Линой Эспли.

Иванову часто критикуют в соцсетях, но артистка не обращает внимания на негативные высказывания и воспринимает их спокойно. У Светланы уже сложился круг общения, а дорожит она лишь мнением конкретных людей. Остальные для нее мало интересны.