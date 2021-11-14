Дагестанский школьник попросил не отменять ЕГЭ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Школьник из дагестанского города Дербент Албуьфез Бабаев попросил помощника президента Андрея Фурсенко не отменять Единый государственный экзамен для школьников (ЕГЭ).
«Я являюсь председателем Совета школьников и студентов при министерстве образования и науки Республики Дагестан. Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ. ЕГЭ – это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся», – попросил Бабаев Фурсенко на встрече в рамках конкурса «Большая перемена», передает ТАСС.
Фурсенко отметил, что главное преимущество такого экзамена в его объективности.
«Ты можешь не справиться с экзаменом, но никто не может тебя специально завалить», – указал он.
Помощник главы государства добавил, что сильнее всего введение ЕГЭ сказалось на выпускниках московских школ, которые раньше могли готовиться с помощью репетиторов, знавших вопросы на экзаменах. Теперь же они находятся в равной ситуации с ребенком из любого провинциального города или глухого села.
«До ЕГЭ количество иногородних студентов в московских вузах, было время, когда было 12%. А сейчас 66%. Потому что на самом деле, сдав ЕГЭ у себя в городе, ты знаешь, что поступил, родители не боятся тебя отпускать, ты не боишься соревноваться. И знаете, кто на самом деле переживал по поводу введения ЕГЭ? Москвичи», – объяснил Фурсенко.
Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого государственного экзамена не обсуждается, но ведомство может внести в него изменения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет