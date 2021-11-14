Дагестанский школьник попросил не отменять ЕГЭ

Школьник из дагестанского города Дербент Албуьфез Бабаев попросил помощника президента Андрея Фурсенко не отменять Единый государственный экзамен для школьников (ЕГЭ).

«Я являюсь председателем Совета школьников и студентов при министерстве образования и науки Республики Дагестан. Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ. ЕГЭ – это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся», – попросил Бабаев Фурсенко на встрече в рамках конкурса «Большая перемена», передает ТАСС.

Фурсенко отметил, что главное преимущество такого экзамена в его объективности.

«Ты можешь не справиться с экзаменом, но никто не может тебя специально завалить», – указал он.

Помощник главы государства добавил, что сильнее всего введение ЕГЭ сказалось на выпускниках московских школ, которые раньше могли готовиться с помощью репетиторов, знавших вопросы на экзаменах. Теперь же они находятся в равной ситуации с ребенком из любого провинциального города или глухого села.

«До ЕГЭ количество иногородних студентов в московских вузах, было время, когда было 12%. А сейчас 66%. Потому что на самом деле, сдав ЕГЭ у себя в городе, ты знаешь, что поступил, родители не боятся тебя отпускать, ты не боишься соревноваться. И знаете, кто на самом деле переживал по поводу введения ЕГЭ? Москвичи», – объяснил Фурсенко.

Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого государственного экзамена не обсуждается, но ведомство может внести в него изменения.