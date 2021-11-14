 

Дагестанский школьник попросил не отменять ЕГЭ

14.11.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШкольник из дагестанского города Дербент Албуьфез Бабаев попросил помощника президента Андрея Фурсенко не отменять Единый государственный экзамен для школьников (ЕГЭ).

«Я являюсь председателем Совета школьников и студентов при министерстве образования и науки Республики Дагестан. Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ. ЕГЭ – это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся», – попросил Бабаев Фурсенко на встрече в рамках конкурса «Большая перемена», передает ТАСС.

Фурсенко отметил, что главное преимущество такого экзамена в его объективности.

«Ты можешь не справиться с экзаменом, но никто не может тебя специально завалить», – указал он.

Помощник главы государства добавил, что сильнее всего введение ЕГЭ сказалось на выпускниках московских школ, которые раньше могли готовиться с помощью репетиторов, знавших вопросы на экзаменах. Теперь же они находятся в равной ситуации с ребенком из любого провинциального города или глухого села.

«До ЕГЭ количество иногородних студентов в московских вузах, было время, когда было 12%. А сейчас 66%. Потому что на самом деле, сдав ЕГЭ у себя в городе, ты знаешь, что поступил, родители не боятся тебя отпускать, ты не боишься соревноваться. И знаете, кто на самом деле переживал по поводу введения ЕГЭ? Москвичи», – объяснил Фурсенко.

Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого государственного экзамена не обсуждается, но ведомство может внести в него изменения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине

04.05 / Хостелы и мини-отели в Москве решили проверить после пожара в гостинице «Вечный зов»

28.07 / Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

15.01 / Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к болезни минимум пять месяцев, но могут заражать других – исследование

05.10 / Путин призвал внедрять полезные экологии и экономике технологии

07.12 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 67 млн

11.08 / Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

27.04 / В мире: Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию

04.04 / Экономика: Европа неистово скупает российский газ даже весной

24.05 / Стивен Сигал обратился к участникам программы «Буддизм в России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика