 

Хакеры взломали электронную почту ФБР

14.11.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВнешняя система электронной почты ФБР оказалась взломана хакерами, сообщила спецслужба.

ФБР заявило, что речь идет о «текущей ситуации», поэтому ведомство «не может предоставить никакой дополнительной информации». Bloomberg со ссылкой на проект Spamhaus, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы, сообщает, что хакеры использовали почту ФБР, разослав десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке. Согласно предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / За неделю в Украине сделали 1,5 млн прививок от коронавируса

20.07 / Захарова заявила о сложности зеркального ответа на санкции против Кадырова

27.03 / 24 канал – эксперт предупредил о климатическом кризисе на Украине

09.10 / Летевший из Москвы в Омск самолет экстренно сел на Урале

24.02 / Польский политик упрекнул Варшаву в лицемерии из-за позиции по Навальному

09.10 / Microsoft еще раз купит активы компании Nokia

18.07 / Коронавирус выявили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио

19.01 / Минфин Украины привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи облигаций

13.07 / В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло четверо военнослужащих, ночью перестрелка продолжилась

19.09 / Трамп предупредил Конгресс США о сохраняющейся с 2001 года угрозе терактов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика