Хакеры взломали электронную почту ФБР

Внешняя система электронной почты ФБР оказалась взломана хакерами, сообщила спецслужба.

ФБР заявило, что речь идет о «текущей ситуации», поэтому ведомство «не может предоставить никакой дополнительной информации». Bloomberg со ссылкой на проект Spamhaus, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы, сообщает, что хакеры использовали почту ФБР, разослав десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке. Согласно предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации, передает РИА «Новости».