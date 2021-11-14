Билет в белорусский концлагерь

С августа по ноябрь 2021 года в Беларусь только авиатранспортом могло прибыть более 4,5 тысяч приезжих из Ливана.

В 2021 году Беларусь увеличила количество рейсов из стран Ближнего Востока в несколько раз. Только из Ливана количество рейсов в этом году выросло в 6 раз по сравнению с 2020-м. Такого количества мигрантов в стране еще не было.

Польские солдаты на границе с Беларусью. Фото: EPA-EFE

На видео, опубликованных в соцсетях 8 ноября, видно, как сотни человек пешком движутся по обочине шоссе вдоль белорусско-польской границы, рядом с ними — вооруженные силовики в камуфляже. Как заявили РИА «Новости» белорусские пограничники, в группе беженцев у границы с Польшей «несколько тысяч человек». Большинство из них — беженцы из Ливана, Ирака, Сирии. Мигранты разбили лагерь и пытались незаконно пересечь границу. Для ее охраны польская сторона привлекла в том числе военных и полицию. «Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — пояснил министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын. «Новая газета» подробно рассказывала о гуманитарной катастрофе на границе в материале Ирины Халип.

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Как жители Ближнего Востока массово оказались в Беларуси?

Дата-отдел «Новой газеты» выгрузил с сервиса авиационной информации flightradar24.com все рейсы по маршрутам Бейрут — Минск, Багдад — Минск, Стамбул — Минск, Дамаск — Минск с августа 2020-го по ноябрь 2021 года и подсчитал количество рейсов за каждый месяц. Также на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа» мы посмотрели вместительность самолетов каждой модели, чтобы подсчитать максимально возможное количество «туристов», летящих из Ливана.

Количество рейсов Бейрут — Минск за август-ноябрь 2021 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличилось почти в 6 раз. Количество рейсов резко начало расти с июля. С августа по ноябрь 2021 года в Минск прибыло 27 рейсов Бейрут — Минск, тогда как в прошлом году — всего 5.

За эти три месяца в «Белавиа» могла ввезти (при условии 100% заполняемости) в Минск 4,5 тысячи «туристов». Больше всего пассажиров прибыло в сентябре и ноябре. За тот же период в прошлом году в стране оказалось всего около 600 приезжих из Ливана.

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: Getty Images

С 2020 года Беларусь выдает визы иностранцам в упрощенном порядке в аэропорту Минска. В этом году Беларусь значительно увеличила количество авиарейсов в страны Ближнего Востока. Например, в этом году Минск установил авиасообщение с Ираком: с мая по ноябрь в столицу Беларуси прибыло 27 рейсов иракской компании Fly Baghdad. С августа по ноябрь в Минске могло оказаться (при условии 100% заполняемости) около двух тысяч пассажиров из Багдада, за весь 2021 год — почти пять тысяч пассажиров.

Только прямыми рейсами из Бейрута и Багдада с августа по ноябрь в Минске могло оказаться около шести тысяч беженцев. Максимально возможное количество бейрутских и багдадских «туристов» за весь 2021 год может достигать 10 тысяч человек.

Но нам не удалось точно подсчитать значительный поток сирийских «туристов» из-за рейсов с множеством пересадок, таких как Дамаск — Багдад — Стамбул — Москва — Минск. Маршрут таких рейсов состоит из как минимум трех пересадок, например, Дамаск — Москва — Минск. Из некоторых иракских городов тоже есть рейсы с пересадками, например, из Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, с пересадкой в Стамбуле. Это значит, что поток беженцев из стран Ближнего Востока в Беларусь в реальности еще больше.

Анастасия Ларина, дата-отдел

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