Многодетного отца в Ленобласти задержали за развратные действия

Подозреваемого в развратных действиях в Ленинградской области мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, по признакам состава преступления местным жителем, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия), указанный житель задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что задержанный – это многодетный отец, у него девять детей, из которых пятеро – приемные.

Расследование взял под контроль Сланцевский городской прокурор, подчеркнули в надзорном органе.