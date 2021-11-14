 

Многодетного отца в Ленобласти задержали за развратные действия

14.11.2021, 0:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемого в развратных действиях в Ленинградской области мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, по признакам состава преступления местным жителем, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия), указанный житель задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что задержанный – это многодетный отец, у него девять детей, из которых пятеро – приемные.

Расследование взял под контроль Сланцевский городской прокурор, подчеркнули в надзорном органе.



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