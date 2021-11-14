Участники климатической конференции в Глазго смягчили итоговое заявление

Делегаты около 200 стран, которые приняли участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), согласовали итоговые документы, сообщил председатель COP26, член британского кабмина Алок Шарма.

Документы были согласованы с опозданием на сутки. Шарма извинился «за то, как проходил этот процесс», а также выразил сожаления в связи с тем, что текст итогового заявления в последнюю минуту был изменен. Он сказал, что «понимает сильное разочарование», но «было жизненно важно защитить этот пакет документов» от угрозы того, что заявление так и не утвердят, передает ТАСС.

Изменения содержат более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения. Государства обязались наращивать усилия «для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива». При этом предполагается «адресная поддержка самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами».

Неослабленный – уголь, используемый на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. Такую формулировку требовала Индия из-за зависимости от угля. Прежде страны собирались заявить, что хотят «поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива». То есть «отказ» заменили на «сокращение».

Шарма сказал, что итоговое заявление сшили «на живую зеленую нитку», существенных изменений оно бы не выдержало. Хотя никаких юридических обязательств оно не предполагает, страны ожесточенно спорили по ряду вопросов. В частности, в документе говорится о необходимости «оказания поддержки справедливому переходу» с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии с учетом «особых обстоятельств» отдельных стран. Многие высказали критику документа. Так, Швейцария и ЕС осудили мягкость и расплывчатость формулировок, касающихся мер по отказу от угольной энергетики.

Напомним, спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев выразил обеспокоенность тем, что участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата не пришли к единому мнению по поводу сокращения выбросов парниковых газов, сказал он во время выступления в Глазго.