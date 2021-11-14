 

Военные США не смогли скрыть бомбовом ударе по мирным жителям в Сирии

14.11.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенные США умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, в результате которых погибли десятки мирных жителей, пишут американские СМИ.

В марте 2019 года штурмовик F-15E сбросил на толпу в районе сирийского Багуза три бомбы. По словам одного из американских военных, в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за этим «с ошеломленным недоверием» – удары в прямом эфире снимал беспилотник, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Эта атака оказалась одной из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за весь период борьбы с террористической организацией «Исламское государство». При этом официально удар не признавался, хотя даже первоначальная оценка показала, что погибли около 70 человек.

Сотрудник ВВС по правовым вопросам не исключал, что речь идет о военном преступлении, но «почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар», пишет издание. Так, было занижено число жертв, отчеты засекретили. Силы коалиции бульдозером сравняли место ударов с землей. При этом отмечается, что высшее руководство не проинформировали о случившемся, независимого и тщательного расследования не проводилось.

Издание отправило свои выводы центральному командованию США, там впервые признали факт инцидента, а также сообщили о гибели 80 человек. При этом военные назвали атаку «оправданной». Утверждается, что 16 из погибших были боевиками, четверо – гражданскими. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, были ли они гражданскими лицами, «отчасти потому, что женщины и дети в ИГ иногда брались за оружие». Представитель командования Билл Урбан заявил, что командование «берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В Швейцарии полиция применила против протестующих резиновые пули

01.03 / “Другого пути нет”. Оккупационные власти Крыма признали, что решить проблему с водой можно исключительно опреснением

02.07 / Обработано 99% протоколов: большинство поддержало поправки в Конституцию

01.06 / «Тинькофф банк» подал иск к «Вымпелкому» на 437 млн рублей

03.09 / Путин поручил проанализировать создание центра производства «зеленого» водорода и аммиака

20.07 / Нефть подешевела на падении спроса из-за пандемии

30.10 / Guardian – «божественный дождь» — китаец парализовал движение в Чунцине, разбрасывая деньги с 30 этажа

04.01 / Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии

05.08 / Взрывом в порту Бейрута уничтожено около 85% запасов зерна Ливана

15.10 / “Хорошенький беременяш”. Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика