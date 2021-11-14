Военные США не смогли скрыть бомбовом ударе по мирным жителям в Сирии

Военные США умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, в результате которых погибли десятки мирных жителей, пишут американские СМИ.

В марте 2019 года штурмовик F-15E сбросил на толпу в районе сирийского Багуза три бомбы. По словам одного из американских военных, в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за этим «с ошеломленным недоверием» – удары в прямом эфире снимал беспилотник, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Эта атака оказалась одной из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за весь период борьбы с террористической организацией «Исламское государство». При этом официально удар не признавался, хотя даже первоначальная оценка показала, что погибли около 70 человек.

Сотрудник ВВС по правовым вопросам не исключал, что речь идет о военном преступлении, но «почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар», пишет издание. Так, было занижено число жертв, отчеты засекретили. Силы коалиции бульдозером сравняли место ударов с землей. При этом отмечается, что высшее руководство не проинформировали о случившемся, независимого и тщательного расследования не проводилось.

Издание отправило свои выводы центральному командованию США, там впервые признали факт инцидента, а также сообщили о гибели 80 человек. При этом военные назвали атаку «оправданной». Утверждается, что 16 из погибших были боевиками, четверо – гражданскими. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, были ли они гражданскими лицами, «отчасти потому, что женщины и дети в ИГ иногда брались за оружие». Представитель командования Билл Урбан заявил, что командование «берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей».