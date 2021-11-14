 

В Польше возле границы с Белорусью погиб польский солдат

14.11.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Очень печальная новость. Солдат […] погиб при исполнении служебных обязанностей”, – написал он.

Bardzo smutna wiadomo * . * o * nierz @11LDKPanc zmar * w czasie pe * nienia s * u * by. Wyrazy wspó * czucia dla najbli * szych. https://t.co/KjP10wSoow

— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 13, 2021

Агентство PAP уточнило, что инцидент произошел недалеко от границы с Беларусью.

По предварительной информации, военнослужащий погиб вследствие стрельбы, в которой “не участвовали третьи лица”. Солдат находился в резерве и задач непосредственно на польско-белорусской границе не выполнял.

Официально отмечается, что к границе ныне погибший был прикомандирован чуть более недели назад и с мигрантами он не контактировал.

Инцидент расследует прокуратура совместно с военной полицией.

Контекст:

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью в связи с попытками мигрантов пересечь границу Евросоюза. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Встреча Байдена и Путина началась с потасовки между охраной и журналистами

25.07 / Украинка Бондаренко проиграла в финале парного разряда на турнире WTA в Гдыне

22.09 / Джонсон назвал Байдена «живым божеством» железных дорог США

01.04 / В Хмельницкой области женщина прыгнула в 17-метровый колодец за упавшим ребенком. Мать и девочка остались живы

27.08 / Российских журналистов отпустили после задержания в Минске

12.08 / Суд арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

11.05 / У адвокатов предложили забирать телефоны при свидании с заключенными

28.04 / США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов

11.09 / Ученые из Чехии создали микроскопических роботов для борьбы с пластиковыми отходами.

11.01 / Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика