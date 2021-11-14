“Другой приоритетный фронт”. Экс-депутат Госдумы РФ считает, что Путин не станет обострять ситуацию в Украине

“Я уверен, что нет подготовки Путина к новой войне, что нового наступления не будет. Потому что Путину категорически не нужны потери в регулярной российской армии, это будет влиять на его собственную популярность внутри России. У него сейчас другой более приоритетный фронт – белорусский”, – сказал он.

Бывший политик, а ныне бизнесмен считает, что более важной задачей для главы Кремля сейчас является “задушить в объятиях” находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко и добиться объединения России и Беларуси.

“Обострение на украинском фронте скорее этому помешает, дополнительно кого-то напугает. Вряд ли ему это нужно”, – объяснил Пономарев.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Украинские военные заявляли, что не фиксируют концентрации российских войск возле границ Украины.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Эти документы политики подписали 4 ноября.

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