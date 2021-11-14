Они подойдут к вязаной водолазке и шерстяному пальто: как зимой носить кеды и кроссовки, когда выдаются теплые дни

Кроссовки и кеды в наши дни являются универсальными элементами гардероба. Они подходят и к спортивной одежде, и к платьям, и к пальто, и к строгим офисным костюмам. Если за окном стоит отличная погода, кроссовки можно носить поздней осенью и даже зимой. Этот факт особенно радует модниц, которые не особо жалуют громоздкие сапоги и меховые ботинки. Поговорим о нюансах стилизации.

Многослойный наряд с шерстяным пальто

Многие женщины любят носить поздней осенью брюки, элегантные юбки, трикотажные свитера и пальто. На ноги дамы обычно надевают сапоги на каблуке или ботильоны. Тем не менее мода не стоит на месте. В наши дни образ, собранный из элементов одного и того же стиля, выглядит устаревшим.

Вот почему следует “разбавлять” классическую одежду теми же джинсами или армейскими ботинками на грубой подошве. Но, если погода позволяет, почему бы не надеть любимые кроссовки?

Сочетание брюк, свитера и пальто выдаст в вас модницу, стремящуюся к элегантности. Наличие кроссовок в образе расскажет миру о том, что вы прекрасно осведомлены о нюансах компоновки современного стильного образа.

Яркий акцент

Поклонницы повседневного и спортивного стилей с большим удовольствием продолжают носить кроссовки в сухую погоду поздней осенью и ранней зимой. Хотите взять на вооружение современные приемы составления кэжуал-образа? Тогда подберите к бежевой дутой куртке оверсайз брюки и сумку в тон.

Футболка, водолазка и джемпер могут быть белого цвета. Двухцветные кроссовки на контрастной подошве станут лучшим дополнением образа. Они выступают в роли яркого акцента, привлекающего к себе внимание.

Белые кеды

Этим летом в моду вернулись белые кеды из кожи и кожзаменителя. Конечно же, такие модели можно продолжать носить даже поздней осенью. Белая обувь смотрится эффектно, особенно в сочетании с белыми носками.

Вы можете носить белые кеды с укороченными джинсами и дутой курткой. Однако еще более эффектно смотрится со спортивной обувью сочетание белого пальто, джемпера с воротником поло и бежевых брюк.

Комбинация белого и черного

В наступившем сезоне невозможно игнорировать эффектную комбинацию белого и черного, вернувшуюся в моду в виде клетчатых или ромбовидных принтов. Вы можете собрать образ из полностью белых вещей: широких брюк, футболки и пальто. Утеплиться вам помогут черно-белый клетчатый джемпер или кардиган. В этом образе не хватает лишь акцентных деталей: сумки, повторяющей настроение жилета, и черно-белых кроссовок.

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Белый цвет в моде не только летом

Устав от засилья черного и серого, дизайнеры предложили нам носить осенью и зимой белую одежду. Разумеется, это решение применимо лишь к прохладной сухой погоде, ведь ни одна модница не согласится пачкать свои прекрасные белые джинсы черными пятнами грязи. Дождитесь хорошей погоды, соберите полностью монохромный образ с белым двубортным пальто и кроссовками.

Кэжуал-образы с брючными костюмами

Потрясающие образы получаются при сочетании двух трендовых вещей: брючного костюма и кроссовок. Вы можете надеть бежевую двойку, подобрав к ней кроссовки в тон, а можете остановить свой выбор на классическом клетчатом сером костюме. И в том, и в другом случае утеплиться вам помогут рубашки, водолазки, джемперы, пальто и стеганые куртки.

Кстати, нижнюю часть бежевого костюма можно заменить кожаными брюками в тон. Собирая многослойный образ с брючным костюмом и кроссовками, стоит сделать акцент на миксе текстур или акцентных контрастных элементах.

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Образы с миди-юбками и кроссовками

Если погода позволяет, не стоит отказываться от ношения элегантных миди-юбок. Лучше всего с кроссовками смотрятся трикотажные изделия прямого кроя, кожаные юбки на пуговицах, а также стильные сарафаны. Меньше всего проблем создают готовые трикотажные комплекты из свитера и длинной юбки. В холодную погоду просто накиньте сверху пальто или стеганую куртку.

Трикотажные двойки еще хороши и тем, что отдельные их элементы можно миксовать с кожаными вещами или денимом.

Если вы хотите больше яркости, надевайте с кроссовками однотонную юбку и красный джемпер с орнаментом.