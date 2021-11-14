 

Седые волосы выщипывать не рекомендуется. Чем грозит использование пинцета

14.11.2021, 0:10, Разное
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Мы все начинаем седеть в какой-то момент нашей жизни. Этот процесс совершенно естественный, и от него никуда не деться. Но при виде седых волос у многих сразу же возникает желание немедленно выдергивать их.

Миф

Сейчас широко распространено мнение, что если вы вырвете один седой волос, то после этого у вас появится множество таких же. На самом деле это миф – то, что вы делаете с одной волосинкой, не может распространяться на другие локоны. Остальные волосы не станут белыми до тех пор, пока пигментные клетки их собственных фолликулов не умрут.

Вред выщипывания волос пинцетом

Итак, к чему вся паника по поводу выщипывания седых волос? Пользы от временного удаления таких прядей практически нет. На самом деле есть и худшие последствия.

Из каждого фолликула может расти только один волос. Когда ваша волосинка становится белой, пигментные клетки в фолликуле, окружающем ее, уже отмерли. Другими словами, выщипывание седых волос даст вам только новые светлые на их месте. Поэтому любое выщипывание практически бессмысленно, поскольку вы просто откладываете неизбежное.

В конечном итоге вы наносите больше вреда, чем приносите пользы. Выщипывание может травмировать волосяной фолликул. Можно настолько его повредить, что из него больше не будет расти волос. Забудьте о седых волосах – у вас их вообще не будет никаких.

Помните, что если вы будете постоянно выщипывать одни и те же волосинки, то таким образом можно травмировать кожу. В результате этого могут появиться залысины. Также не исключено, что инфекция попадет в травмированную кожу.

И помните о том, что когда вы будете выдергивать седой волос, на его месте будет вырастать новый. Но он уже будет жестче, грубее и толще, чем другие.

Небольшое заключение

Специалисты пришли к выводу, что лучшее, что можно сделать, если вы заметили седину, – это игнорировать ее. Ведь это случается с каждым из нас. Можете также покрасить свои волосы.



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