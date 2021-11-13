 

Мнение: Ельцин и Байден могут встретиться

13.11.2021, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Камала Харрис одобряет эту встречу.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Мнение: Справки Павла Фитина на предателей Родины

10.03 / Мнение: Гастарбайтеры на «Почте России», рейтинг регионов по коррупции и регулирование цен на юруслуги

19.04 / Эффективность препарата “Спутник V” по результатам вакцинации составила 97,6%

29.07 / Пробирка Пандоры: за и против. Разбираем аргументы

10.09 / «Что ты с ними нянчишься? Это же сволочи»

25.11 / Синоптик допустил отсутствие снега в грядущий Новый год

16.04 / Собянин предложил москвичам придумать бренд для рынков и ярмарок

20.05 / Леса и изменение климата: «Мы не можем найти выход из климатического кризиса»

05.12 / Виктория Боня в разгар пандемии устроила в Москве масштабную вечеринку

07.07 / В России возобновляется диспансеризация населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика