Путин: «Большая перемена» объединяет молодых людей по всей стране

Президент Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке», и поздравил тех, кто добрался до финала.

«Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена». Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы», – сказал глава государства.

Видеозапись с обращением президента опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что финалисты добились отличных результатов, и некоторым не хватило всего немного до победы, но это значит лишь, что в следующем году бороться за нее будет еще интереснее.

«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», – указал Путин.

Он напомнил, что сам конкурс тоже развивается, в том числе благодаря идеям и предложениям его участников. В нем появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале 2021 года началась волонтерская акция «Добрая суббота».

«Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учебе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие», – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что у учеников сейчас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, реализовать способности, и это очень важно, поскольку успехи сегодняшних школьников и молодых людей определяют будущее страны.

«Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в «Большой перемене», послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников», – заключил президент.