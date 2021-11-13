Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

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13.11.2021, 23:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».

Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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