Тунберг охарактеризовала итоги конференции в Глазго словами «бла, бла, бла»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«COP26 закончилась. Вот краткое изложение: бла, бла, бла», – сообщила Тунберг, добавив, что «настоящая работа продолжается и за пределами этих залов». Она заверила: «Мы никогда не сдадимся, никогда».

Кроме того, экоактивистка заявила, что СМИ могут заявить об успехах конференции. Она призвала «остерегаться цунами «зеленой воды» и прессы, чтобы каким-то образом сформулировать результат как «хороший», «прогресс», «обнадеживающий» или «шаг в правильном направлении», передает ТАСС.

Напомним, Тунберг призывала сторонников выйти на акцию протеста и подтолкнуть мировых лидеров, собравшихся на саммите в Глазго, к «правильному» решению, чтобы «вырвать» существующий миропорядок «с корнем».