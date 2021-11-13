 

Тунберг охарактеризовала итоги конференции в Глазго словами «бла, бла, бла»

13.11.2021, 23:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШведская экоактивистка Грета Тунберг выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«COP26 закончилась. Вот краткое изложение: бла, бла, бла», – сообщила Тунберг, добавив, что «настоящая работа продолжается и за пределами этих залов». Она заверила: «Мы никогда не сдадимся, никогда».

Кроме того, экоактивистка заявила, что СМИ могут заявить об успехах конференции. Она призвала «остерегаться цунами «зеленой воды» и прессы, чтобы каким-то образом сформулировать результат как «хороший», «прогресс», «обнадеживающий» или «шаг в правильном направлении», передает ТАСС.

Напомним, Тунберг призывала сторонников выйти на акцию протеста и подтолкнуть мировых лидеров, собравшихся на саммите в Глазго, к «правильному» решению, чтобы «вырвать» существующий миропорядок «с корнем».



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