Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда

Ингредиенты:

печень (любая), 700 г;

лук, три-четыре штуки;

чеснок, два зубчика;

сметана, четыре столовые ложки;

вода, две столовые ложки (если сметана густая);

горчица, одна чайная ложка (с горкой);

сахар, чайная ложка;

специи по вкусу;

соль, щепотка.

Приготовление:

1. Печень промыть, отчистить от прожилок и пленки, залить крутым кипятком и оставить так на несколько минут.

2. Лук нарезать полукольцами, выложить в сковороду, добавить сахар и соль, обжарить на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета. Добавить мелко нарезанный чеснок и перемешать.

3. Добавить в сковороду с луком печень, добавить специи и соль по вкусу, перемешать и тушить на очень медленном огне три – пять минут.

4. Для соуса сметану смешать с горчицей, добавить воду, соль. Тщательно перемешать и выложить соус в сковороду с печенью и луком. Накрыть крышкой и протушить 10–12 минут на медленном огне. Готово.

ВИДЕОВидео: Вкусная минутка / YouTube

—