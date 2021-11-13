 

Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда

13.11.2021, 23:24, Новости дня
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Ингредиенты:

печень (любая), 700 г;
лук, три-четыре штуки;
чеснок, два зубчика;
сметана, четыре столовые ложки;
вода, две столовые ложки (если сметана густая);
горчица, одна чайная ложка (с горкой);
сахар, чайная ложка;
специи по вкусу;
соль, щепотка.

Приготовление:

1. Печень промыть, отчистить от прожилок и пленки, залить крутым кипятком и оставить так на несколько минут.

2. Лук нарезать полукольцами, выложить в сковороду, добавить сахар и соль, обжарить на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета. Добавить мелко нарезанный чеснок и перемешать.

3. Добавить в сковороду с луком печень, добавить специи и соль по вкусу, перемешать и тушить на очень медленном огне три – пять минут.

4. Для соуса сметану смешать с горчицей, добавить воду, соль. Тщательно перемешать и выложить соус в сковороду с печенью и луком. Накрыть крышкой и протушить 10–12 минут на медленном огне. Готово.

ВИДЕОВидео: Вкусная минутка / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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