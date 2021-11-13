Состояние Саакашвили ухудшилось, он не смог встать с кровати – Ясько

“Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму”, – написала она.

Она также процитировала слова врача Саакашвили Николоз Кипшидзе, который, по ее словам, “находится внутри”.

“Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет”, – сказал он.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/393462955858025

Ясько находится в Грузии. 12 ноября она посещала Саакашвили в тюрьме.

Сам политик требовал поместить его в гражданскую больницу.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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