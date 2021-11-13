Больше ниточек в одежде. Тренд, который будет популярен в 2022 году

Одежда, украшенная тонкими лямками, станет одной из самых модных новинок 2022 года. Конечно, этот тренд далеко не нов. Однако в следующем сезоне он получит новую жизнь. Топы, блузы, платья, юбки и даже брюки будут украшены тоненькими лямками, похожими на ниточки. Трендовые вещи грядущего модного сезона представлены в статье.

Чем тоньше, тем лучше

В моде 2022 г. будут вещи с тоненькими лямками.

Этот элемент придает образу женственности и хрупкости.

Бретели могут служить в качестве декора и перекрещиваться на груди. Топ с тонкими бретельками сам по себе смотрится интересно, поэтому его можно сочетать с простыми вещами – например, синими джинсами на высокой посадке.

Топ с таким декором смотрится намного интереснее.

V-образный вырез привлекает внимание к портретной зоне.

Стильно смотрятся вещи, украшенные асимметричными лямками-ниточками.

За счет асимметрии самое простое платье заиграет новыми красками. Асимметричный крой хорош как для праздничных нарядов, так и для каждодневной одежды.

Обратите внимание и на блузы с интересным асимметричным дизайном.

Такая модель кажется достаточно открытой, но в то же время не выходит за грани приличия.

Трендовые вещи представлены в самых разных фасонах. Так, в моде топы с тонкими завязками, которые можно повязать на талии.