Бабушек придавили QR-кодами

Петербург ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Согласно постановлению от 9 ноября, подписанному главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой, граждане 60+ должны провакцинироваться первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в срок до 15 декабря, а вторым — до 15 января. Однако на этом конкретика заканчивается. У горожан и у бизнеса возникают десятки вопросов, ответы на которые пока довольно расплывчаты.

Через несколько минут после публикации постановления сайт регионального Роспотребнадзора лег — так много было заходов за информацией. Роспотребнадзор разъяснил: за не привитых работающих пенсионеров ответственность несет работодатель. Он имеет право отстранить их от работы без сохранения зарплаты. По данным Центра развития и поддержки предпринимательства, в Петербурге официально работают 54 847 человек старше 60 лет. Всего в городе проживает свыше 1 млн 370 тыс. жителей старше 60, из них привито меньше половины — 43%.

Пока пожилые люди приходили в себя от свалившейся на них информации, все три ведомства, так или иначе отвечающие за организацию вакцинации, сохраняли удивительное спокойствие.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация по-прежнему добровольная и за отказ от прививки наказание не предусмотрено.

В комитете по здравоохранению добавили, что никакой специальной и дополнительной организации охвата прививками 60+ не планируется, в городе и так 177 стационарных прививочных пунктов и 49 мобильных, вся инфраструктура работает, запаса вакцины достаточно — около 700 тысяч доз.

В комитете по социальной политике рассказали, что уговаривать прививаться пенсионеров будут чиновники районного уровня — они якобы ближе к людям. Все старики, которые находятся в подведомственных комитету соцзащитных учреждениях, а также возрастной персонал — привиты, сообщили в комитете.

Уже сейчас непривитых петербуржцев старше 60 лет, у которых нет QR-кодов или справок о вакцинации, не пускают в театры и музеи.

10 ноября Роспотребнадзор опубликовал еще одно постановление, согласно которому «неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания». Контроль за исполнением постановления Управление Роспотребнадзора возложило на городское правительство.

Наказать пока можно только тех, кто окажет услуги пенсионеру без QR-кода — продаст ему, например, чашку кофе в кафе, или возьмет вещи в химчистку, или обувь в починку.

Но кто будет массово проверять эти кафе и этих индивидуальных предпринимателей? И главное — с какого числа и какого месяца все это будет действовать? Судя по тому, что второй компонент вакцины пенсионеры должны успеть ввести до 15 января будущего года, то со второй половины января? Ответа от Роспотребнадзора пока нет. Равно, как и сведений, собираются ли блокировать проездные пенсионеров. ТАСС сообщает, что подготовка к введению QR-кодов на транспорте ведется, но это ограничение разрабатывается не на городском, а на федеральном уровне и пенсионеры там в отдельную категорию не выделены.

Есть еще одна мера, к которой могут прибегнуть, — посадить непривитых людей старше 60 на самоизоляцию. Но как ее контролировать? Таких возможностей в Петербурге нет.

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Записаться на вакцинацию в городе возможность есть. Но далеко не все пожилые люди, пусть не старше 60, но старше 75 или 80 лет, способны это сделать с помощью компьютера на сервисе СПБ МИАЦ «Интерактивная карта для записи в пунктах вакцинации». Да и там ближайшие талончики на введение первого компонента вакцины в наличии на двадцатые числа ноября.

Можно, конечно, дозваниваться по 122, но старикам сложно разговаривать с роботом. Можно обратиться в свою поликлинику, но это — риск.

Конечно, можно пойти в торговый центр, в порядке живой очереди — но для пожилого непривитого человека это тоже риск, а 67 мобильных бригад, прививающих на дому, на всех желающих не хватает — в соцсетях люди жалуются на это. И на дом поедут не ко всем — решение о домашней вакцинации должен принять врач.

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Между тем в петербургских ковидных госпиталях, несмотря на то что дельта-штамм более агрессивен к молодым, самые тяжелые случаи и повышенная смертность приходятся на пожилых.

— У людей старше 60 лет в 80‒90% случаев уже есть какое-либо заболевание — гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сердечная недостаточность, бронхиальная астма, онкология, — рассказала Татьяна Погода, заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге. — При ковиде они способствуют неблагоприятному исходу — развитию цитокинового шторма, тромбоэмболии, присоединению бактериальной и грибковой инфекции, что увеличивает риск смерти. Среди всех пациентов нашего госпиталя привитых — лишь около 5%, в целом по городу — не более 8—10%.

Галина Артеменко, «Новая в Петербурге»

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