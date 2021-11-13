Мнение: “Хранители присяги”

"Хранители присяги"

На прошлой неделе совместное расследование журналистов National Public Radio и WNYC/Gothamist раскрыло, что полицейские в нескольких крупнейших городах США, включая Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анжелес – члены фашистской вооруженной группировки «Хранителей присяги» (Oath Keepers). Члены этой крайне правой группировки, совместно с фашистскими Proud Boys, были авангардом налета на Капитолий 6 января, пытаясь силой отменить результаты выборов и победу Байдена, и навязать проигравшего выборы Трампа как президента-диктатора. Совместное расследование журналистов National Public Radio и WNYC/Gothamist основано на результатах взлома крайне правого веб-хостинга Epik в сентябре этого года. Неизвестные хакеры слили списки членов Oath Keepers – почти 40 000 имен и другой личной информации, группе Distributed Denial of Secrets (DDoS) («ddoS-атака на секреты»), которая послала данные информагентствам.

Журналисты National Public Radio и WNYC/Gothamist нашли в этих списках как минимум 15 полицейских, из них больше десяти в Чикаго, а также в Нью-Йоркн, Лос-Анжелесе и окрестностях. По данным NPR/WNYC, из 13 полицейских, опознанных в Чикаго, 5 занимаются «учебной подготовкой и тренировкой» полицейских, в том числе обучением использования огнестрельного оружия. Результатом таких «тренировок», как написала газета Chicago Tribune в 2016 (после шестилетнего расследования): в эти шесть лет «каждые пять дней полицейские …в кого-то стреляли» и убили 92 человека и ранили 170. Жертвы полиции по большей части – рабочие и бедняки. За последний год в Чикаго это видно на примере Тарелла Брауна и Адама Толедо (13 лет). Смертоносная жестокость полиции США подтверждается недавним исследованием, недавно опубликованным в журнале Lancet – полиция США убила почти 31000 человек с 1980 по 2019.

В другом исследовании в журнале Rolling Stone, используя ту же утечку, журналисты «опознали почти 40 из списка членов Oath Keepers, использующих адреса электронной почты государственных служб» США, включая «руководителя низшего звена в Министерстве национальной безопасности, и окружного начальника этого ведомства в штате Теннесси».

Один из полицейских, названных в статье Rolling Stone – из Питсбурга (Пенсильвания), которого газета USA Today затем опознала как лейтенанта Филипа Меркурио. В той же статье USA Today указано, что 65 человек, как и Меркурио, назвали себя инструкторами в правоохранительных органах, когда записались в Oath Keepers.

В заявлении о приеме в фашистскую вооруженную группировку (как минимум 20 членам которой предъявлены обвинения за участие в попытке трамповского путча) Меркурио подчеркнул свой опыт инструктора по огнестрельному оружию, и что он «распространит эту информацию тем, кого тренирует».

В интервью PublicSource Кара Круз – пресс-секретарь департамента общественной безопасности города – подтвердила, что Меркурио, который служит в полиции Питтсбурга с 1988 года, перевели на «административную работу», пока Отдел расследований города «проводит» расследование.

Оправдывая полицейского-фашиста, Роберт Шварцвелдер (председатель союза полицейских Питтсбурга) сказал PublicSource, что не знает, «в чем обвиняют» Меркурио. Когда репортер USA Today сказал ему, что Меркурио вступил в группировку Oath Keepers, Шварцвелдер соврал: «я не знаю, кто это».

Самый высокопоставленный полицейский из расследования Rolling Stone – бывший шериф округа Пайн в Миннесоте Робин Соул. Журнал сообщил, что тот вступил в Oath Keepers в 2013, когда был шерифом, и «приблизительно в то же время послал открытое письмо своим избирателям, обещая не выполнять никакие законы штата и США, ограничивающие владение огнестрельным оружием, называя такие законы разрушением свободы и «моральным грехом»».

Открытое письмо, которое Коул подписал вместе с как минимум 89 другими шерифами, было на самом деле петицией, организованной Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association, (CSPOA) (Конституционной ассоциацией шерифов и сотрудников органов правопорядка). Основал CSPOA бывший шериф из Аризоны и основатель Oath Keepers Ричард Маск в 2011 году.

Среди шерифов, поддерживающие CSPOA – бывший шериф из Висконсина и сторонник Proud Boys Дэвид Кларке мл. и шериф Дэр Лиф из округа Барри (штат Мичиган). В прошлом году Лиф стоял на сцене на фашистском митинге с членами группировки Wolverine Watchmen, которых позднее арестовали за соучастие в заговоре с целью похищения и убийства губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.

В отчете Anti-Defamation League говорится, что даже полицейские, которые формально не вступили в CSPOA, часто называют себя «конституционными шерифами», и придерживаются взглядов Мэка и Стюарта Родсов- основателей Oath Keepers. CSPOA проповедует, что шерифы и их заместители и добровольные помощники – выше закона, свободны нарушать любое правило или закон, если они считают его антиконституционным. В условиях пандемии, которая по официальным данным убила почти 800 000 в США больше 5 миллионов в мире, правящий класс США, через Республиканскую партию, мобилизует эти фашистские элементы против любых мер охраны здоровья населения, которые мешают получению прибыли.

В октябре организация Pro Publica вычислила, что как минимум 40 бывших и действующих чиновников штатов и местных властей (все республиканцы) – члены Oath Keepers, включая 10 депутатов законодательных органов штатов. Pro Publica также опознала «двух бывших депутатов законодательных органов штатов, одного кандидата в депутаты законодательного органа штата, помощника депутата законодательного органа штата, помощника в муниципалитете, выборных окружных администраторов в штатах Индиана, Аризона и Северная Каролина, двух членов городских советов, шерифов и констеблей в Монтане, Техасе и Кентукки, следователей в штатах Техас и Луизиана, и начальника сооружений общественного значения в городе в штате Нью-Джерси». Всего Pro Publica обнаружила «более 400 подписчиков и членов, использующих адреса электронной почты, принадлежащие правительству, армии или избирательной кампании, включая кандидатов в конгресс и шерифов.» В утечке нашлись данные трех арестованных в Капитолии (все они не признали себя виновными).

Один из опознанных действующих законодателей – депутат конгресса Аризоны Марк Финхем, которого уже раньше опознали как члена Oath Keeper, и который был сфотографирован рядом с Капитолием 6 января. Распространяя ложь Трампа про «украденные выборы», Финхем утверждает, что никогда не был в Капитолии и не применял насилие. Другая – сенатор Аризоны, которую раньше опознали как члена Oath Keeper (по утечке) – подполковник ВВС в отставке Венди Роджерс.

На прошлой неделе Роджерс, вместе с поддержанной Трампом кандидатом в губернаторы Кари Лэйк, провели митинг «за честные выборы» в Фениксе (штат Аризона), и обе назвали выборы президента 2020 года «украденными». В интервью крайне правому изданию Gateway Pundit, Роджерс призвала «моих избирателей» «дать показания под присягой, п потом передать шерифу, у которого широкие полномочия, так что шериф может провести расследование».

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2021/11/09/coup-n09.html – цинк

Думаю вы знаете страну, которая слила данные на эту группировку в СМИ. В остальном же, все это ЕЖГ радикалов BLM как инструмента демокатов и Oath Keepers как инструмента республиканцев, которые использовались и будут использоваться в борьбе за власть.

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