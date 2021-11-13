Общество: ВМС США бросили против РФ «корабль-хакер»

Минобороны РФ вот уже несколько дней внимательнейшим образом отслеживает военную активность НАТО в Черном море. По оценке российского военного ведомства, в том числе таким образом происходит «военное освоение территории Украины». Представляют ли военные корабли США у нашего побережья реальную военную угрозу – и в чем настоящий смысл их нахождения в Черном море?

В Чёрное море опять зашли американские корабли – командный корабль Mount Whitney, эсминец Porter типа Arleigh Burke и танкер John Lenthall. Корабли проводят учения с союзниками США (де-факто вассалами). В обывательской среде сразу же начались спекуляции на тему того, чем РФ могла бы уничтожить эти корабли, рассуждение о «кулаке НАТО» в Чёрном море и так далее. Хотя эти спекуляции наивны, однако возникающие вопросы все же нуждаются в ответах.

Теории и спекуляции

Однако из трёх кораблей ВМС США, присутствующих в данный момент в Черном море, ударным является только эсминец. Действуя как корабль с управляемым ракетными оружием (УРО), он может нести в пусковых установках примерно 30 крылатых ракет. Если больше, то не на много. Остальные ячейки заняты преимущественно зенитными ракетами. Возможно, что крылатых ракет на корабле вообще нет, так как его задача – защита командного корабля.

От чего? Американцы тоже взвешивают риски. Чисто теоретически, как могут предполагать военные США, озлобленные провокациями русские поднимут расположенный в Крыму 43-й штурмовой авиаполк или ударят ракетами береговых комплексов – и потом скажут, что это не они.

Или же желающие разжечь войну между США и Россией украинцы ударят с самолётов, на которых будут нарисованы красные звёзды. Или то же самое и с той же целью сделает предельно антироссийская Румыния, чтобы в ходе последовавшего пожара откусить себе Молдавию с Приднестровьем. Вариантов много. С политической точки зрения все они или вообще нереальны, или малореальны, но военные обязаны учитывать любые риски, и они их учитывают.

Представляет ли эсминец реальную опасность для России? Нет. Как будут выглядеть реальные действия ВМС США, если, опять же чисто теоретически, американцы решат ударить по России? Американцы выведут свои силы из региона, чтобы не получить по ним ответный удар. Крылатые ракеты «Томагавк» достают российский берег со Средиземного моря, для поражения целей в глубине нашей территории есть другие средства. То есть никакого ударного кулака в данный момент в Черном море нет.

Может ли РФ уничтожить американский корабль? Да. Чем? Да хоть чем, но при условии массированного применения. Удар большими силами авиации (тот же 43-й полк), или ракетными комплексами с берега, при правильной организации «проломит» ПВО американского корабля. Будет ли РФ бить открыто, и начинать войну на ровном месте? Нет, конечно же. При не массированном же ударе-провокации, отвертеться и сказать, что это кто-то другой можно, но не факт, что ПВО будет прорвана, скорее всего, нет.

В общем, всё то, что сейчас на тему гипотетических военных действий пишет пресса, – это спекуляции в чистом виде. Ничего такого не будет. Слишком высоки риски для нападающей стороны, кто бы ею ни был.

Зачем же тогда американцы пригнали этот отряд в Чёрное море? Чтобы подать политический сигнал союзникам-вассалам: «Америка с вами». Полёты бомбардировщиков и самолетов-разведчков тоже нацелены именно на это. Но это второстепенная задача. А главная?

Корабль-хакер

Минобороны РФ распространило заявление о том, что присутствием в Черном море американцы изучают потенциальный театр военных действий в случае, если Киев решит начать широкомасштабное наступление на Донбасс. Это, безусловно, верно, и именно соучастием в возможной провокации Украины и объясняется присутствие американской корабельной группы. Однако стоит пояснить один момент.

Военные мыслят как военные. А провокация может быть прежде всего политической. Разберём один из сценариев, самый экстремальный – и потому, конечно же, маловероятный, и все же достойный упоминания.

Как известно, недавно в Москву приезжали директор ЦРУ Уильям Бёрнс и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Западная пресса сообщала, что Бёрнс говорил в том числе и об Украине. И если предположить, что США посчитают нужным нанести РФ внешнеполитический ущерб, то они способны спровоцировать Киев на атаку на Донбасс. Западная пресса услужливо сделает вид, что ничего не происходит, а ответ РФ будет представлен как неспровоцированная агрессия. А потом просто вещать на каждом углу о русских, к которым ездили в Москву, договаривались о чём-то, а они сразу после этого опять напали на Украину.

Для координации именно такой провокации командный корабль может быть весьма полезен. Ещё полезнее он может быть, если где-то будет иметь место хотя бы ограниченное применение американские силы специальных операций, беспилотники или разведывательная авиация.

Это, конечно, совсем экстремальный вариант, но есть и другие. В частности, значение имеют те возможности, которые предоставляет оборудование корабля. Американцы утверждают, что Mount Whitney имеет самое совершенное радиокоммуникационное оборудование среди всех кораблей, когда-либо существовавших в мире.

Корабль, как заявляется, не только может обеспечить работу любой радиосети, но и скрыть сам факт работы средств связи. Более того, на борту корабля есть и компьютерное оборудование. Возможно, что доступ к радиоканалам может дать американцам возможность взламывать чужие сети боевого управления. В частности, российские.

Это то, что американцы называют cyberwarfare, «кибер-война». Возможности, которые даёт такой способ ведения боевых действий огромны. Что характерно, бывшее командование 10-го флота («Киберфлот», штаб одного из флотов ВМС США, которому не подчинены корабли, но подчинены подразделения военных «хакеров» ВМС и те воинские части, которые обеспечивают их боевое применение), ранее возглавлялось нынешним начальником морских операций США (старший офицер ВМС) адмиралом Майклом Гилдэем. Так что посылка к берегам РФ корабля с «хакерскими» возможностями, когда ВМС возглавляет бывший «главный хакер флота», выглядит вполне логично.

Опасность командный корабль в этом случае представляет немалую. Сейчас программное обеспечение применяется везде, и взламывать можно и канал связи с беспилотником, и штабной комплекс связи, и многое другое, получая огромный объём разведывательной информации и нанося управлению войск серьёзный вред. И делать это скрытно.

Такие действия американского корабля возможны в том числе в интересах Украины, в случае тех или иных провокаций в Донбассе. Возможны и «закладки» вредоносного программного обеспечения или, как их американцы называли ранее, «логические бомбы» в системы управления различным оружием, чтобы в нужный момент можно было парализовать российскую оборону.

Таким образом, присутствие в Чёрном море командного корабля даёт американцам очень много. РФ же это создаёт и политические, и чисто военные риски, причем новые, связанные с воздействиями на военные компьютерные сети и сложное вооружение. Американская киберугроза реальна в любой момент времени, а уж пока Mount Whitney находится настолько близко к нашим антеннам, то и подавно.

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