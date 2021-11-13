 

Подозреваемый в наезде на полицейского в Дагестане отправлен под домашний арест

13.11.2021, 22:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоветский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова, который вместе с Усманом Нурмагомедовым подозревается в наезде на полицейского, сообщила пресс-служба Верховного суда региона.

Идрисов отправлен под домашний арест до 11 января «с наложением соответствующих запретов». Отмечается, что суд «удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокурором», передает ТАСС.

Напомним, СК завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова – двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 11 ноября на КПП «Аэропорт» полиция попыталась остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой. Водитель не остановился, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево.



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