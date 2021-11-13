 

NBC – бизнесмен, летавший вместе с Шетнером в космос, погиб в авиакатастрофе

13.11.2021, 22:36, Новости дня
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49-летний американский бизнесмен Глен де Врис погиб в результате авиакатастрофы на севере штата Нью-Джерси, передаёт NBC. Как отмечает канал, он стал известен широкой публике в прошлом месяце, когда вместе с актёром Уильямом Шетнером отправился в космос на корабле компании Blue Origin.

Один из тех, кто летал в космос вместе с актёром Уильямом Шетнером*, погиб в результате крушения самолёта. 49-летний Глен де Врис оказался одной из двух жертв крушения небольшого самолёта на севере штата Нью-Джерси.

Этот житель Нью-Йорка был сооснователем самой используемой в мире платформы по клиническим исследованиям, а также владельцем и главой принадлежащей его семье лётной школы.

О нём активно говорили в новостях в прошлом месяце, когда он отправился в космос вместе с Шетнером на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.

* Ведущий RT America (прим. ИноТВ).



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