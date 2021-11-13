 

Российский очаг эконом-класса «Золотой ключик» стал хитом продаж в Молдавии

13.11.2021, 22:31, Разное
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Согласно отчету министерства экспортной торговли России, самым популярным товаром на молдавском направлении стал бюджетный отопительный агрегат «Золотой ключик», массово закупленный Кишиневом с целью преодоления последствий энергетического кризиса. Эксперты ведомства связывают небывалый спрос на очаг эконом-класса с его невысокой стоимостью, а также с тем, что он был использован для обогрева палатки Владимира Путина во время его визита в тайгу.

«Наличие такого доступного источника тепла стало для нас настоящим спасением на фоне затянувшихся переговоров с Газпромом. Открыто воровать газ у европейских потребителей, в отличие от нашего соседа мы не можем. Ситуация была почти критической, поскольку граждане уже начали вырубать виноградники, топить виноградной лозой оказалось дешевле, чем российским газом. Большое спасибо нашим партнерам, за то, что не бросили нас в трудную минуту», – заявила президент Молдавии Майя Санду.

Первая партия очагов «Золотой ключик» уже поступила в открытую продажу и была раскуплена молдаванами буквально за пару дней. Следующая партия уже была отправлена из Москвы и на данный момент проходит пограничный и таможенный контроль на территории Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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