Руководитель “Гарантированного покупателя” заявил, что Кабмин уволил его из-за отказа остановить выплату долгов “зеленым” инвесторам

“Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП “Гарантированный покупатель”. Это только политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство”, – цитирует пресс-служба слова Петриковца.

Он отметил, что причиной его увольнения стал отказ выполнять “незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников”.

“Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд грн средств от НЭК “Укрэнерго” на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон, и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства, как вздумается политикам”, – сообщили в компании.

По информации межфракционного депутатского объединения “Чистая энергия – здоровая окружающая среда”, после увольнения Петриковца Кабмин через подконтрольный ему “Ощадбанк” заблокировал расчеты с “зелеными” инвесторами. Об этом нардепы сообщили в Telegram-канале объединения.

Контекст:

“Укрэнерго” привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

“Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК “Укрэнерго” в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке”, – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство “Интерфакс-Украина” отмечало со ссылкой на данные ГП “Гарантированный покупатель”, которое получает от “Укрэнерго” компенсацию разницы между “зеленым” тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляло в среднем 69%.

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