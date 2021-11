SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink

Запуск ракеты Falcon 9 был произведен с мыса Канаверал (штат Флорида) в 7.19 (14.19 по Киеву).

Liftoff! pic.twitter.com/MiNSTNWNx0

— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2021

В компании отметили, что это был девятый запуск и посадка первой ступени Falcon 9. Она успешно села на плавучую платформу Just Read the Instructions.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship

— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2021

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—