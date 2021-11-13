 

Мужчина хотел приготовить яйцо в микроволновке, но уже через мгновение оказался в больнице

13.11.2021, 22:18, Разное
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Шотландец Гэри оказался в реанимационном отделении в местной клинике с сильными ожогами. Причиной таких повреждений стало яйцо, которое взрывалось в камере микроволновки. Эту историю поведало издание Daily Record.

Пациент рассказал, что ему неоднократно удавалась ускорить процесс приготовления яйца в микроволной печи. Но в этот раз что-то произошло.

Он достал приготовленное блюдо, поставил тарелку на стол и планировал очистить яйцо от скорлупы. Но стоило только дотронуться до нее, как она взрывалась.

Горячая смесь брызнула на лицо, попала на слизистые, в нос, на грудную клетку. Трапезничать парень собирался вместе с товарищем, который и вызвал скорую помощь. Вачи обработали ожоги и отпустили пациента домой.

После этого случая Гэри готовит яйца классическим способом – на плите. Также он призвал подписчиков не заниматься приготовлением в микроволновой печи.

Мужчина до сих пор имеет воспаленный отек, а также от ожога остались весьма заметные следы.



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