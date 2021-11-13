Священник рассказал, что его отправили на полгода в монастырь

…после поста о готовности «пожать руку» Навальному.

Священника Георгия Сухобокого, отстраненного от должности после поста о готовности «пожать руку» политику Алексею Навальному, отправили на полгода в Свято-Богородице-Казанский Жадовский мужской монастырь Симбирской митрополии «для духовной реабилитации». Об этом Сухобокий сообщил на своей странице в фейсбуке, приложив соответствующие документы.

«Скорбя о постигшем нашего собрата иерея Георгия Сухобокова духовном кризисе, искренне надеемся на то, что время, проведенное в монастыре, в собеседовании с Богом и духовником, соделает его способным в дальнейшем продолжить свое священническое служение», — написано в указе епископа Мелекесского и Чердаклинского Диодора (Исаева).

В документе указано, что Сухобокий, исполняющий в это время послушание пресс-секретаря Мелекеесской и Чердаклинской епархии, «опубликовал без благословления управляющего епархией текст на общественно резонансную тему». Речь идет о посте в фейсбуке, написанном иереем 20 октября, в ответ на новость о присуждении Европарламентом Навальному премии имени Сахарова. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», ― написал тогда священник.

Георгий Сухобокий. Фото из соцсетей

После этого его отстранили от должности. Сухобокий комментировал свое увольнение в СМИ, это в епархии сочли «клеветнической информацией», опубликованной на «антицерковных» интернет-ресурсах.

Сухобокий также выложил запись разговора с епископом Диодором: «Скажи, пожалуйста, что опять за провокацию ты устроил на всю Россию? Чтобы привлечь, так сказать, внимание органов? Ты привлек, спасибо <…> Тобой заинтересовались, возрадуйся! <…> Мне сказали, что у меня такого пресс-секретаря быть не должно», — говорилось в записи.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что отстранение Сухобокого от должности было «обоснованным».

«Священник, занимающий должность в епархии, не вправе публично высказывать свою политическую позицию. Считаю, что решение об его отстранении обоснованно. Записывать разговоры с любым человеком без его согласия совершенно неэтично. Полагаю, что данный священник сделал это исключительно в провокационных целях», — сказал Кипшидзе.

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