 

Мясников сказал, что делать непривитым от коронавируса

13.11.2021, 21:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтрах перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично», – сказал Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он пояснил, что вакцинацию можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле, и указал, что никто не боится пристегиваться.

«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», – призвал доктор.

Ранее ученые установили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.



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