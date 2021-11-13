Минцифры решило отслеживать утечки персональных данных россиян

Утечки персональных данных российских граждан намерено отслеживать Минцифры: ведомство планирует реагировать на каждый инцидент в масштабе государства, сообщили в министерстве.

«По каждой утечке будет проводиться работа по сверке ее с базой утечек подрядчика (очень часто это старые утечки, которые перепродаются). Также будет проводиться работа по обнаружению источника утечки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что при определении даты и места утечки для расследования ведомство будет сотрудничать с федеральными органами исполнительной власти, где зафиксировали утечку.

«Цель мероприятия – проводить мониторинг и реагировать на уровне государства на каждый инцидент», – пояснили в ведомстве.

Минцифры ранее опубликовало тендер на сбор информации об утечках персональных данных. Стартовая цена контракта – 68,3 млн рублей. Заявку можно подать до 19 ноября. Отслеживание планируется проводить на киберкриминальных форумах, в Telegram-каналах и тематических чатах, мошеннических блогах, на веб-сайтах и новостных ресурсах.