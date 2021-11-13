 

Вучич отметил возможность многому научиться у Путина

13.11.2021, 21:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости».

«Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него».

«Я хочу, чтобы люди в РФ знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС.

Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России. 

Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – сообщил Вучич.



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