Times – глава британского Генштаба предупредил о как никогда высоком риске войны с Россией

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер рассказал в интервью The Times о том, что на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе риск развязывания войны с Россией выше, чем во время холодной войны. По словам Картера, РФ готова использовать массовую миграцию и перекрыть поставки газа в Европу ради ослабления стран Запада, а отсутствие дипломатических каналов может привести к неправильной оценке ситуации и эскалации конфликта.



Reuters

Глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер предупредил в интервью The Times о том, что сейчас риск случайной войны с Россией выше, чем когда-либо во время холодной войны.

Как рассказывает издание, на востоке Европы растёт напряжённость в связи с опасениями, что Москва готовится напасть на Украину и использует массовую миграцию в качестве оружия. Вчера стало известно, что Великобритания отправила небольшую группу военных для помощи Польше на границе с Белоруссией, где разворачивается миграционный кризис. В польском городе Ожиш в 129 км от границы расположилось около 150 британских военнослужащих, которые являются частью сил НАТО. РФ поддержала Белоруссию в споре с Польшей и послала свои войска в бывшую советскую республику. Согласно заявлению Минобороны России, в учениях около польской границы принимает участие около 250 российских десантников.

В интервью Ник Картер заявил, что конкуренция за региональное влияние обостряется, однако дипломатических каналов, которые во время холодной войны использовались для снятия напряжённости, больше не существует. «Без них риск (возникновения конфликта. — ИноТВ) выше, — подчеркнул собеседник британской газеты. — Это реальная угроза, с которой мы столкнулись».

Генерал предупредил политиков, что агрессивный характер «некоторых аспектов британской политики» легко может привести к эскалации и неправильной оценке ситуации. «Мы живём в гораздо более конкурентном мире, чем даже 10 или 15 лет назад, — считает начальник британского Генштаба. — И я думаю, что характер такой конкуренции между государствами и крупными державами ведёт к росту напряжённости».

Картер согласился с утверждением, что сейчас напряжённость в отношениях с Россией и риск развязывания войны выше, чем когда-либо за его 44-летнюю карьеру. «Когда вы и я росли, мир был биполярным, существовало два блока — Советский Союз и Запад, — напомнил генерал. — Сейчас мы живём во время, когда мир скорее многополярный». По словам главы штаба обороны Великобритании, ради ослабления Западной Европы и США РФ готова пойти на всё, включая массовую миграцию и прекращение поставок газа в ЕС, пишет The Times.