NBC – наконец-то свободна — суд отменил опеку над Бритни Спирс

Американский суд постановил, что Бритни Спирс и её имущество больше не нуждаются в опеке. До этого певица не могла принимать самостоятельные решения, в том числе касающиеся её многомиллионного состояния, на протяжении почти 14 лет, пишет NBC News.

Спустя почти 14 лет суперзвезда Бритни Спирс наконец-то стала свободной. Судья постановил, что с сегодняшнего дня ни она сама, ни её имущество больше не нуждаются в опеке. Спирс не присутствовала на слушании, но написала в Instagram: «Самый лучший день в истории!»

МЭТЬЮ РОЗЕНГАРТ, адвокат Бритни Спирс: С сегодняшнего дня Бритни — свободная и независимая женщина. И все остальные решения, связанные с её поддержкой, она будет принимать сама.

У здания суда празднуют победу. Самые преданные поклонники организовали целое движение, чтобы этот момент стал реальностью.

ФАНАТ: Это судьбоносный день. Сегодня случилось важнейшее событие в мире. И я не могу себе представить, что испытывает Бритни!

Накануне вечером в Instagram поп-звезда и её жених назвали хэштег «Свободу Бритни» движением за права человека.

Суд назначил опеку ещё в 2008 году после того, как звезду дважды принудительно помещали в психиатрическую лечебницу после нервного срыва на публике. С тех пор 39-летняя мать двоих детей не имела права принимать какие-либо важные решения о своей карьере, финансах или медицинском обслуживании без надзора со стороны своего опекуна.

ТАМАР АРМИНАК, юрист, специализирующийся на вопросах опеки: Все эти вещи будут восстановлены до того состояния, в котором они были до опеки.

Пока фанаты (Бритни. — ИноТВ) радуются её вновь обретённой независимости, вражда семьи Спирс ещё далека от завершения. В сентябре судья отстранил отца певицы Джейми от должности распорядителя её состоянием в размере 60 миллионов долларов. Всего за несколько дней до этого он обратился в суд с просьбой прекратить опекунство, хотя на протяжении многих лет настаивал на его необходимости.

ЛИЗ ДЭЙ, репортёр The New York Times: Отчасти он пошёл на попятную из-за того, что адвокат Бритни подал заявление о его смещении и выразил желание провести полное расследование в отношении Джейми и того, куда уходили деньги Бритни во время опекунства.

В предыдущих судебных документах Джейми Спирс заявлял, что не сделал ничего плохого, и призывал к «полному и прозрачному расследованию».

Эрин, я знаю, что в этой истории есть несколько нюансов. Опека заканчивается, но остаётся человек, который помогает ей с финансами.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC News: Всё верно, Лестер. Бухгалтер сохранит административные полномочия, чтобы помочь Бритни вернуть контроль над своим многомиллионным состоянием. Следующее слушание назначено на январь.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.