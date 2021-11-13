Зачем Собчак на Сашу Дони напала? – Личное мнение

40-летняя Собчак посмеялась над 19-летней Сашей Дони.



Фото: Соцсети

Когда рыхлая баба с бесформенными руками-сосисками пытается возвысится за счёт безупречно сложенной девушки, которая годится ей в дочери, это выглядит жалко.

Да, Саша мелет чушь, но ей, повторю, всего 19 лет, и она сама, как может, пробивается к тем возможностям, которые некрасивой Ксении достались при рождении.

Всё, что есть у Дони на старте, — это отличные от природы пропорции тела, которые она довела до совершенства занятиями спортом и гимнастикой, но есть ещё молодость и характер.



Фото: Соцсети

Саша ляпнула явную глупость: родинка на шее с правой стороны сулит богатство. Ксюшадь эту чушь решила саркастически высмеять:

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А по какому, собственно, праву? Можно подумать, Собчак — селф-мейд, и её деньги — это её личная заслуга, а не возможность, преподнесённая на блюдечке папой и мамой.

Скопинского маньяка Ксюшадь, кстати, не высмеивала. Она посмеялась вместе с ним, было дело. Но вот ткнуть его носом в то, что он сотворил, не посчитала нужным.

«Не по-журналистки это», — объяснила тогда свою странную позицию Ксения.



Фото: Соцсети

По-журналистки — это, наверное, ржать над молодой и красивой, которая ляпнула глупость, и даже записывать тематическое видео, демонстрируя кожу отвратительного, на мой взгляд, качества.

Мне одной кажется, что за маской едкого, как ей кажется, сарказма Собчак скрываются комплексы некрасивой бабы, в которую ни один мужчина не влюблялся и не влюбится без памяти?

Собчак — не для любви, она — для антуражу тем, кому это надо. Например, Костику Богомолову.

А вот от 19-летней Саши мужчина вполне себе может потерять голову. Просто потому что красивая.

Собчак это понимает. От того и злость, и зависть, и жалкий потуги на сарказм.

Бедная женщина. Дальше будет ещё хуже. Лишь бы заговариваться не стала — уже хорошо.

Ненавидите молодых и красивых? Исходите на них желчью и навозом?

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