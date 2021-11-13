 

СБУ сообщила о ликвидации канала переправки из оккупированного Крыма взрывчатки для агентов ФСБ

13.11.2021, 21:36, Новости дня
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“В ходе спецоперации на контрольном пункте “Каланчак” задержан микроавтобус, в котором обнаружено примерно полкилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами. Установлено, что обнаруженные средства поражения пытались переправить через админграницу представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины. По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране”, – говорится в сообщении.

В микроавтобусе частного перевозчика СБУ нашла военные билеты граждан РФ, “паспорта Д/ЛНР”, холодное оружие.

“Кроме того, СБУ получила информацию, что представители спецслужб РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины. Для этого они планировали отработать каналы скрытой переправки боевых средств поражения через контрольно-пропускные пункты “Каланчак” и “Чонгар”, – проинформировали в СБУ.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в микроавтобусе водитель вез троих граждан Украины.

“Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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