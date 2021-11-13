В Одесской области произошло ДТП с машиной патрульных, есть пострадавшие

Авария произошла около 16.00.

“В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы”, – говорится в сообщении.

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Издание “Новости N” со ссылкой на очевидцев сообщило, что после аварии машина патрульных вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

По данным издания, пострадали трое пассажиров Mitsubishi (женщина и дети двух и четырех лет); водитель служебной машины – в тяжелом состоянии, полицейская, которая ехала вместе с ним, получила травмы.

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