В Одесской области произошло ДТП с машиной патрульных, есть пострадавшие
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Авария произошла около 16.00.
“В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4657825084277700
Издание “Новости N” со ссылкой на очевидцев сообщило, что после аварии машина патрульных вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.
По данным издания, пострадали трое пассажиров Mitsubishi (женщина и дети двух и четырех лет); водитель служебной машины – в тяжелом состоянии, полицейская, которая ехала вместе с ним, получила травмы.
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