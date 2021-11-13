Футбольная сборная Финляндии сместила Украину со второго места отборочной группы на чемпионат мира

Финны забивали на 29-й (Маркус Форрс), 51-й (Робин Лод) и 73-й (Даниэль О’Шонесси) минутах.

Босниец Лука Менало отличился на 69-й минуте.

Итоговый счет – 3:1 в пользу сборной Финляндии.

Этот результат позволил финнам набрать 11 очков и опередить сборную Украины, у которой остается девять очков.

Скриншот: uefa.com

Сегодня также играют лидер группы, сборная Франции, и аутсайдер, сборная Казахстана. Результат этого поединка не повлияет на распределение тройки лидеров, которая претендует на продолжение борьбы за место в финальной части чемпионата мира в Катаре.

Решающие матчи состоятся 16 ноября. Финляндия будет принимать Францию, а Босния и Герцеговина – Украину.

Прямую путевку на чемпионат мира 2022 получит команда, занявшая в группе первое место. Вторая команда группы примет участие в играх плей-офф.

Украине для попадания в плей-офф необходимо выигрывать у Боснии и Герцеговины и рассчитывать на победу Франции над Финляндией.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка этой стадии состоится в апреле следующего года.

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