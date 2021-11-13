 

Мнение: Путину не доложили?

13.11.2021, 21:20, Разное
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Сотрудник ВГТРК сообщил президенту России, что Лукашенко «пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, а это российский газ».
Это про то самое заявление Лукашенко, про которое уже несколько дней говорят.

Но Путин удивился: «Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал.

Но ведь такая практика у нас уже есть, с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Всё дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе. Просто, как говорят специалисты, условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было.

Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной».
Отсюда

Допустим, что Лукашенко не предупредил Путина, что будет пугать Европу перекрытием. Но между заявлением Лукашенко и интервью прошло несколько дней. Неужели Путину так и не доложили про угрозу, прозвучавшую из Минска? Почему об этой угрозе президент России узнал только от сотрудника ВГТРК? Не хотели волновать? Или посчитали заявление Лукашенко несерьезным балабольством, недостойным доклада президенту России? И если бы не сотрудник ВГТРК Путин так и оставался бы в информационном вакууме?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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