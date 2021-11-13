 

Ветераны “Спартака” сыграли благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов

13.11.2021, 21:18, Разное
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На одно поле вышли команды врачей и золотой состав красно-белых. В РПЦ сообщили, что прямая трансляция организована на ютуб-канале больницы святителя Алексия.

“Собранные средства пойдут на закупку специального оборудования, средства гигиены и ухода за лежачими пациентами, а также на оплату работы медперсонала и реабилитацию подопечных больницы”, – отметили в пресс-службе Русской православной церкви.

Встреча состоялась в манеже “Спартака”. В состав команды красно-белых вошли Георгий Ярцев, Олег Романцев, Ринат Дасаев и другие именитые советские и российские футболисты.

Ярцев отметил, что ветеранские матчи приносят много радости, поскольку футболисты – давние друзья и приятели.

“Когда любимый футбол совмещается с добрым делом, то для нас это еще ценнее. Очень приятно, что наша игра сможет помочь в сборе средств, которые пойдут на поддержку тяжелобольных людей”, – сказал футболист.



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