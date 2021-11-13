«Новое вторжение в Украину», «использование вагнеровцев в Мали»

Чего еще потребовали (не допустить) от Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Подробности встреч в Париже.

В Париже в пятницу, 12 ноября, состоялось сразу два военно-дипломатических мероприятия с участием представителей высшего руководства России. Во-первых, Сергей Лавров и Сергей Шойгу поучаствовали в первой за два года встрече министров иностранных дел и обороны Франции и РФ («формат 2+2», прошлогоднюю встречу отменили по инициативе Парижа из-за отравления Навального), во-вторых, Лавров явился еще и на масштабную Международную конференцию по Ливии (не первую в своем роде, но французы верят, что ключевую).

И на той, и на другой встрече наша страна, можно сказать, играла первую гибридную скрипку: например, обсуждались действия российских наемников из т.н. «ЧВК Вагнера» сразу в нескольких странах мира. А кроме того, на повестке была дестабилизация ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом, срыв новой встречи «нормандского формата» и прочие военно-дипломатические вопросы.

Началось все со встречи во французском МИДе, куда несколько машин российской делегации прибыли в 11:07, с небольшим опозданием.

Французский МИД журналистов на эту встречу не аккредитовывал, и никаких заявлений по ее итогам не планировал: как говорят в таких случаях, «успехом» стал просто факт самой встречи. От которой, впрочем, ничего хорошего не ждали.

По крайней мере в Париже. За три дня до нее МИД и минобороны Франции опубликовали совместное заявление, в котором, во-первых, отметили, что проводится она, в общем-то, в основном, из-за того, что «российская сторона» и так бы приехала в этот день в столицу Франции («По случаю Международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр вооруженных сил 12 ноября примут в Париже своих российских коллег»). А во-вторых, подчеркнули: «встреча проводится в рамках требовательного диалога, который Франция продолжает вести с Россией».

Ничего доброго не сулил и дипломатический календарь Франции и России.

Макрон прямо во время переговоров «2+2» решил обсудить в Елисейском дворце ситуацию в Сахеле (а значит — в Мали) с главами государств региона: Буркина-Фасо, Чад, Нигер.

Российскую делегацию встречают главы МИД и обороны Франции. Фото: «Новая газета»

Париж вот уже два месяца посылает «жесткие сигналы» Москве о том, чтобы она прекратила вести переговоры о «сотрудничестве» «ЧВК Вагнера» с руководством Мали (которое в Париже в эти два месяца предпочитают называть военной хунтой, а в Москве — законной властью). И на встрече в Нью-Йорке в конце сентября глава МИД Франции Ле Дриан даже «предупредил» Лаврова о «тяжелых последствиях» использования «группы Вагнера» в этой стране».

Имелись в виду не только последствия для Мали, но и для России. Ведь Франция уже восемь лет проводит в Мали и еще в четырех странах африканского региона Сахель антитеррористическую операцию, и потому, как говорят во французском МИДе, минобороны и Елисейском дворце, считает «абсолютно неприемлемым» присутствие там российских наемников, которые и так «дестабилизируют ситуацию» во многих точках мира — ЦАР, Ливия, Сирия, Украина…

И что в ответ? 11 ноября, прямо накануне сегодняшней встречи Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Мали г-на Абдулайе Диопа. И после встречи заявил: 1) РФ не видит ничего плохого в возможной деятельности вагнеровцев в Мали 2) РФ «не имеет отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России» и «заключают контракты» «с законными правительствами суверенных государств» 3) РФ продолжит поставлять малийскому руководству вооружение и боеприпасы, а также обучать малийских офицеров в РФ (к слову, почти все высшее руководство Мали — и «временный» президент, полковник Ассими Гойта, и председатель Национального переходного комитета («временного» законодательного органа) Малик Диав, и министр обороны Садио Камара — проходили обучение в России).

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…Ле Дриан в интервью каналу France 5 в конце октября не жалел жестких слов для партнера, с которым «нужно сотрудничать» хотя бы исходя из географического положения России. На вопрос, «как зафиксировать красные линии для Владимира Путина?» французский министр ответил: «у нас жесткая позиция по всем направлениям», в которых у РФ наблюдаются «отклонения»: «авторитарное отклонение, что видно по делу Навального»; «запугивание и провокации РФ в отношении ее ближайших соседей»; «попытки дестабилизации наших (западных) обществ, ценностей, демократий».

По всем этим «пунктам» Макрон умеет проявлять твердость, заверил глава МИД. На вопрос в чем же это проявляется в переговорах с Москвой (сказать: «Нет, здесь ты (Владимир) зашел слишком далеко?»), Ле Дриан ответил: «Да». Вопрос: «И что это меняет, говорить ему (Путину) «я знаю?» Это ведь его не останавливает». Ответ: «Я это знаю, я это говорю, и, возможно, буду использовать санкции, за это буду преследовать…». На следующий вопрос «Вагнер — это Россия?», министр иностранных дел Франции в конце-концов ответил прямо: «Даже если РФ это отрицает, (…) это не обманывает никого, тем более, что лидер этой группы (ранее французский министр неоднократно называл того, кого считает «лидером» — г-на Пригожина — Прим. Ю.С.) очень близок к Владимиру Путину, все это знают». И это более серьезно, чем можно предположить, сказал Ле Дриан, потому что, когда российские наемники «проникают в страну, они наращивают насилие, вымогательства, хищнечиство, иногда даже подменяя собою власти страны». На вопрос, сказал ли Ле Дриан все это Лаврову на той самой встрече в Нью-Йорке, французский министр ответил: «Я ему все так и сказал». Что было дальше: «Он мне ответил: «Это не мы». Я ему сказал: «Нет, это вы».

Собственно, несмотря на недопуск журналистов на сегодняшнюю встречу «формата 2+2», можно с большой долей вероятности предположить, что примерно в таком ключе она и проходила.

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Getty Images

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После встречи МИД и Минобороны Франции опубликовали новое совместное коммюнике. Из него следует: «французские министры заявили о неприемлемости развертывания наемников «Вагнера» в Сахеле» и «подчеркнули свою бдительность в отношении соблюдения малийскими властями графика политического перехода» (Франция призывает малийскую военную хунту «сдержать обещание» и провести выборы — передав таким образом власть «гражданской администрации» — в феврале 2022 года, а власти Мали говорят о «переносе» выборов на неопределенный срок; в Париже считают, что еще и для этого «переноса» малийцам понадобилось сотрудничество с Москвой — Прим. Ю.С.).

Французские министры также «выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины».

Это уже явный ответ на поступившее на прошлой неделе сообщение из Вашингтона о том, что со спутников замечено большое сосредоточение российских войск в районе Ельни — неподалеку одновременно от границы и Беларуси, и Украины. И что в администрации США всерьез опасаются нового наступления. Сегодня на брифинге для журналистов официальная представительница МИД Франции в ответ на вопрос: «Предупреждали ли вас Соединенные Штаты, что, согласно их анализу, РФ может готовиться к (новому) вторжению в Украину?» заявила: посмотрите коммюнике по итогам встречи с российскими министрами. (Кстати, сейчас в Париже с пятидневным визитом вице-президент США Камала Харрис, которая и в Парижском форуме мира поучаствовала, и с Макроном в Елисейском встретилась, и присутствовала на конференции по Ливии).

Французская сторона также призвала Москву «вернуться к переговорам в рамках нормандского формата, согласившись провести в ближайшее время министерскую встречу N4 (т.е. с участием глав МИД Франции, Германии, РФ и Украины — Прим Ю.С.) в соответствии с обязательством президента Путина». Здесь тоже интересная коллизия. Дело в том, что в начале октября в ходе телефонных переговоров Макрона и Меркель с Зеленским, и Макрона и Меркель с Путиным, стороны не смогли договориться о проведении саммита с участием глав государств, но наметили провести 11 ноября N4 c участием министров. 8 ноября Лавров заявил, что Москва еще 29 октября передала французским, немецким и украинским «коллегам» предложения по содержанию встречи, однако «реакции не последовало». А потому встреча не состоится.

«Я ему (Ле Дриану) подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы (…) содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Оцените юмор российского министра: 11 ноября он, напоминаю, встретился с главой МИД Мали.

В Париже 9 ноября ответили на заявление Лаврова об «отсутствии ответа»: «Это неправда. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать встречу министров в нормандском формате, от чего министр иностранных дел РФ отказался…».

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Еще цитата из французского коммюнике по итогам сегодняшней встречи «2+2»: Франция «осудила безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей в отношении инструментализации миграционных потоков, направленных против нескольких стран Европейского Союза». Французские министры «призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить этому конец».

Кстати, 11 ноября в интервью BFMTV госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что напрямую к тому, что творится на границе Беларуси с ЕС, российские власти, вероятно, не имеют отношения (при том, что премьер Польши называет Путина «заказчиком», а Лукашенко — только исполнителем): «У нас нет элементов, которые указывают на соучастие (России) в этом деле». Так что РФ «не часть проблемы, а как минимум — ее решение, потому что зависимость Беларуси от Москвы все более и более сильна». «Мы должны использовать этот канал», — подчеркнул Бон.

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Впрочем, учитывая, что на днях сказал Путин в ответ на просьбу Ангелы Меркель «повлиять на Лукашенко» (ответ: обращайтесь «напрямую к Минску») понятно, что сегодня могли услышать «французские партнеры». И услышали (см. ниже).

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Как всегда, нашлись и темы, где высокие договаривающиеся стороны более-менее едины в оценках и приоритетах: они снова обсудили ситуацию в Карабахе и иранскую ядерную сделку… Неожиданно, но Франция от имени своих министров решила выразить «признательность по поводу региональной безопасности на Ближнем Востоке, призвав к работе над политическими условиями для возвращения беженцев в Сирию и к обновлению резолюции о трансграничной гуманитарной помощи на период после января 2022 года».

Приветствовали французские министры и «возобновление американо-российского диалога по стратегической стабильности», отметив в энный раз, что «эти обсуждения должны полностью учитывать интересы безопасности европейцев». Подчеркнули французы и «важность сохранения каналов связи между Европейским Союзом и Россией, а также между последней и НАТО».

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Но вообще мёда на встрече было пролито не много: «Министры также выразили растущую обеспокоенность ситуацией с правами человека и общественными свободами в России, в частности, в связи с ситуацией г-на Навального. Наконец, они подчеркнули важность разрешения дела MH17», — последняя фраза из французского коммюнике.

Ну, а что наши «вежливые люди» (настолько вежливые, что один из членов российской делегации мчался сегодня с цветами к крыльцу МИДа Франции, чтобы успеть их вручить единственной женщине-участнице «2+2» — Флоранс Парли)? Наши министры, как и ожидалось, твердо стояли на своем. Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует, а НАТО продолжает наращивать присутствие у российских границ, сообщило государственное агентство РИА-Новости. Но российские инициативы, «направленные на уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе».

Лавров накануне встречи отметил, что планирует «серьезный разговор» по теме Украины. Как пишет ТАСС, он указал, что Франция и Германия, как соавторы минских соглашений, несут ответственность за то, как Украина «пренебрегает своими обязательствами» по этим договоренностям.

«При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права», — заявил МИД России.

То есть, Лавров фактически призвал Европу «уважать» Лукашенко.

Вот, собственно, и все, что интересно знать о сегодняшнем дипломатическом рандеву.

Сергей Лавров. Фото: Getty Images

P.S. Встреча продолжалась чуть больше двух часов. Примерно через час Лавров был уже в соседнем здании — Maison de la Chimie — где в 15 часов началась Международная конференция по Ливии.

Целью конференции, «которая впервые проводится в формате, расширенном для всех соседних с Ливией стран, будет оказание международной поддержки продолжению начатого политического перехода и проведению (президентских и парламентских) выборов в запланированные сроки (24 декабря). Конференция также направлена на поддержку Ливии в ее просьбе о выводе иностранных сил и наемников» — заявили в Елисейском дворце. Будут обсуждены вопросы экономической и гуманитарной помощи, а также прав человека (в частности, «борьба с торговлей людьми»).

О том, что вывод наемников имеет важнейшее значение — наряду с проведением выборов — подтвердил перед конференцией источник в Елисейском дворце. В Ливии — на первых ролях наемники из РФ и Турции (плюс представители нескольких африканских стран), напомнил источник. Турция пока в принципе не собирается отзывать своих, а Лавров просто не говорит ни «да» ни «нет», призывая «вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно».

Как известно, много лет назад РФ уже «вывела» свои войска из Сирии. Там же до сих пор «работают» и вагнеровцы. Как и в Ливии.

«Там сегодня несколько тысяч наемников: российских — в частности из «группы Вагнера» — турецких и сирийских протурецких, а также из Чада и Судана», — отметил источник в Елисейском, при этом уйдя от ответа на вопрос, правда ли, что Франция тайно поддерживала в Ливии того же маршала Хафтара, что и Россия. «Мы вели диалог со многими сторонами», — ответил источник.

По итогам саммита по Ливии прошла пресс-конференция с участием Макрона, Меркель, премьер-министра Италии Марио Драги и премьер-министра «правительства национального единства» Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба. Стороны ожидаемо выразили удовлетворение прошедшим мероприятием и обнародовали итоговое коммюнике.

Первый пункт: «Мы, участники, подтверждаем наше полное уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии и нашу твердую приверженность им. Мы выступаем против любого иностранного вмешательства в дела страны».

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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