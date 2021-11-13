 

Из Всероссийской переписи населения убрали пункт о национальности

13.11.2021, 21:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно постановлению Росстата, из анкет Всероссийской переписи населения исключается пункт о национальной принадлежности человека и запрещается волонтерам узнавать ее в ходе подомового обхода. Вместо этого поле автоматически будет заполняться фразой «представитель многонационального народа Российской Федерации».

«В последнее время в России наращивают обороты конфликты на этнической основе. Всякая дискриминация по кровному или территориальному принципу недопустима. Мы должны друг друга уважать. Нельзя разделять нации на хорошие и плохие. Чтобы снять складывающуюся в обществе напряженность, нужно как можно сильнее уравнять людей по этому признаку, ведь мы в первую очередь граждане РФ. Для этого нужно отказаться от какого-либо упоминания национальной принадлежности, потому что она не должна играть никакой роли в отношениях. Статистические данные не исключение», — рассказал руководитель аналитического отдела Росстата Святослав Мухаммад-Рубинштейн.

Все ранее полученные Росстатом данные о национальной принадлежности будут уничтожены. А за нарушение волонтерами-переписчиков правил о недопустимости постановки такого вопроса предусмотрено наказание в виде полного лишения заработной платы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Мнение: Как “Эхо мацы” очерняет земной рай

28.09 / Учитель нашел в стене своего дома замурованную куклу с запиской о том, что она убила предыдущих хозяев

06.08 / Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма

07.07 / Доцента ВШЭ уволили из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе

13.11 / Жуткие вещи, случившиеся с мужчиной после того, как его подруга и ребенок скончались

14.05 / Мнение: Гля, пацаны, как мы можем!

28.05 / Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб

25.09 / Мнение: Обрезание Татарстана

06.08 / Мнение: «Зрада» и «Перемога»

31.08 / Лидер НАУ Латушко хочет “подарить” Лукашенко Нюрнбергский трибунал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика