Из Всероссийской переписи населения убрали пункт о национальности

Согласно постановлению Росстата, из анкет Всероссийской переписи населения исключается пункт о национальной принадлежности человека и запрещается волонтерам узнавать ее в ходе подомового обхода. Вместо этого поле автоматически будет заполняться фразой «представитель многонационального народа Российской Федерации».

«В последнее время в России наращивают обороты конфликты на этнической основе. Всякая дискриминация по кровному или территориальному принципу недопустима. Мы должны друг друга уважать. Нельзя разделять нации на хорошие и плохие. Чтобы снять складывающуюся в обществе напряженность, нужно как можно сильнее уравнять людей по этому признаку, ведь мы в первую очередь граждане РФ. Для этого нужно отказаться от какого-либо упоминания национальной принадлежности, потому что она не должна играть никакой роли в отношениях. Статистические данные не исключение», — рассказал руководитель аналитического отдела Росстата Святослав Мухаммад-Рубинштейн.

Все ранее полученные Росстатом данные о национальной принадлежности будут уничтожены. А за нарушение волонтерами-переписчиков правил о недопустимости постановки такого вопроса предусмотрено наказание в виде полного лишения заработной платы.

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