Мнение: “Революция белых роз”

О новшествах в технологиях цветных революций.

Если помните, в прошлом году в Белоруссии применялась латиноамериканская схема "Женщины в белом" https://colonelcassad.livejournal.com/6091985.html, которую без особых изысков пытались инсталлировать на белорусские протесты, но в силу общего провала планов по госперевороту, она тогда не выстрелила.

Еще одна "белая" тема сейчас применяется на Кубе, где раскручивается акция "Белая роза", предусматривающая хождение представителей оппозиции настроенной на смену режима в интересах США с белыми розами https://www.theguardian.com/world/2021/nov/12/yunior-garcia-playwright-protest-cuba-government. Так сказать "протест унисекс без гендерной привязки.

В качестве лидера майданной движухи раскручивают движение "Архипелаг" и актера Джуниора Гарсию Агилеру, которые под предлогом "демократизации", "окончание монополии одной партии" и "улучшенный социализма", фактически пытаются копировать лозунги бархатных революций в Восточной Европе и Перестройки в СССР. Разумеется, под этой вывеской скрывается банальная цель – свержение действующего правительства, демонтаж кубинской версии социализма и установлении на Кубе марионеточного правительства подконтрольного США, вроде того, что действует на Гаити или в Сальвадоре.

Недавние попытки раскрутить протесты на Кубе провалились. Сейчас идет новый заход, под который обновляют политтехнологический инструментарий и подбираются новые марионетки.

При этом, как и в случае с недавними событиями в Никарагуа, где оппозиция сандинистам не стесняется связями с ЦРУ и Госдепом США, тот же "Архипелаг" также не гнушается связями с Госдепом. Например, все тот же Джуниор Гарсия открыто встречается с американскими чиновниками на Кубе, среди которых есть действующие сотрудники ЦРУ и РУМО. Разумеется, в американских СМИ такие кадры позиционируются как "будущее кубинской демократии" и "борцы за свободу". Примерно как Гуайдо и Леопольдо Лопес периода кровавых протестов в Венесуэле. Или же некоторые участники фашистского путча в Боливии в 2019-м году.

Очередной пик этой кампании будет 15 ноября, когда будет предпринята очередная попытка раскрутить массовые протесты на Кубе. Корни этой кампании, как обычно уходят в Майями, где кучкуются кубинские эмигранты, в том числе вербуемые для антикубинской деятельности ЦРУ (эта практика уходит своими корнями еще в начало 60х годов). Сама же кампания против Кубы направлена на подчинение ее империалистическому диктату США. Аналогичные кампании предпринимаются против Венесуэлы, Боливии и Никарагуа. Не сумев свергнуть нежелательные режимы, США переходят в стратегии осады и изнурения атакуемых стран санкциями, периодически проверяя, можно ли попробовать ускорить процесс, как это было недавно в Венесуэле или буквально на днях в Никарагуа. Сейчас снова очередь Кубы. И так по кругу. Доктрина Монро 2.0 исключает иной подход.

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