Пассажир погиб в попытке спасти прыгнувшего на пути метро Москвы человека

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13.11.2021, 21:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПогибший в субботу на станции московского метро «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам, сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир – он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Суд установит, умышленно ли прыгал выживший человек, в случае, если вина будет доказана, он будет нести ответственность и возмещать ущерб метрополитену. Из-за происшествия отменили движение около 20 поездов, правоохранительные органы ведут розыск прыгнувшего пассажира.



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