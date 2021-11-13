 

Минпросвещения ответило на вопрос о переводе школ на дистанционное обучение

13.11.2021, 21:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийское руководство не строит планы по переводу школ на удаленное обучение учеников, все решается в зависимости от ситуации в отдельных случаях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», – цитирует Кравцова РИА «Новости».

Он добавил, что предложенные Роспотребнадзором меры эффективны, потому в школах нет массовых вспышек заражений коронавирусной инфекцией. Продление этих мер будет правильным решением, указал глава ведомства.

Министерство рекомендовало властям регионов провести каникулы на нерабочие дни, объявлявшиеся в стране в конце октября и начале ноября, во многих школах последовали этой рекомендации.

После перерыва школьники вернулись к учебе, но в некоторых регионах власти могут переводить на дистанционное обучение в зависимости от ситуации с коронавирусом.



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