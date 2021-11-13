Мнение: Проблема финансовых двойников, зачем россияне берут кредиты и блокировка счетов из-за Крыма

1. Похоже, проблему двойников начали решать. Если вы по паспорту Пупкин Василий Иванович, а где-то в стране живёт другой Пупкин Василий Иванович, уголовник с долгами, ваша жизнь станет сложной. Деньги с ваших счетов будут списывать, а автомобиль начнут останавливать буквально на каждом посту.

Теперь, однако, Федеральная служба судебных приставов принимает специальные обращения с темой «Я двойник»:

https://t.me/pristavy/1158

“Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе “Интернет-приемная”, выбрав тему “Я двойник!”:

https://fssp.gov.ru/form

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. <…>

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Молодым родителям нужно будет принять решение. Они могут назвать ребёнка каким-нибудь экзотическим именем, — Нухербенд, Бустильванга, — чтобы у него точно не было двойников. Или они могут назвать ребёнка обычным именем, предположив, что через 18 лет все проблемы с приставами и двойниками будут уже надёжно решены.

2. Зачем вообще россияне берут кредиты:

https://lenta.ru/news/2021/10/20/cred/

Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование. С такой целью в банки обращались 28,8 процента опрошенных. Еще 20,4 процента получают ссуду на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. Около 8,8 процента брали ссуду на погашение старых долгов.

Меньше всего россияне берут кредиты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий (менее 10 процентов). Главными преимуществами кредитования опрошенные назвали возможность тратить деньги в нужный момент (65,4 процента), отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей (17,6 процента) и делать накопления (9,5 процента). Еще 7,5 процента россиян сказали, что кредит — единственная возможность для них совершить крупную покупку.

Получается, более трети берут в долг ради немедленной покупки того, на что можно легко накопить, вроде гаджетов или ремонта. Это, конечно, если мы предполагаем, будто должники говорят банкам правду относительно своих планов.

3. К вопросу об американских акциях. Популярный в России американский брокер начал блокировать счета россиян, заходивших в личный кабинет с крымских айпи. Был инвестор в отпуске в Крыму, проверил свои акции, забыл. А брокер запомнил:

https://vc.ru/finance/317120-amerikanskiy-broker-interactive-brokers-stal-zamorazhivat-scheta-rossiyan-kotorye-zahodyat-v-akkaunt-iz-kryma

Когда мы говорим про доллары, про американский фондовый рынок, про недвижимость в США и тому подобные активы, всегда надо учитывать инфраструктурные риски. Если вы иностранец, вашу собственность могут заморозить по щелчку пальцев. И будет за счастье, если вы сумеете добиться снятия запрета, пусть даже через год или два.