 

24 Horas – уже не первая попытка — президент Перу пообещал продать свой самолёт и направить деньги на здравоохранение и образование

13.11.2021, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перуанский лидер Педро Кастильо заявил о своём намерении продать президентский самолёт, а вырученные деньги направить на здоровье и образование местных детей, передаёт Canal 24 Horas TV. Между тем испанский канал отмечает, что это отнюдь не первая попытка продать авиалайнер, который был куплен ещё в 1995 году экс-президентом Альберто Фухимори.

Уже не первый раз лидер Перу пытается отделаться от самолёта, который в 1995 году был приобретён экс-президентом Альберто Фухимори. Другие правительства также пытались его продать, однако им не удалось это сделать.

Об этом шаге, предпринятом в качестве меры жёсткой экономии, Педро Кастильо объявил во время мероприятия в Аякучо, где он рассказал о результатах первых ста дней его правления.

ПЕДРО КАСТИЛЬО, президент Перу: Также объявляю о том, что мы продадим президентский самолёт. Вырученные средства пойдут на здоровье и образование перуанских детей.

Глава государства попросил своих чиновников воздержаться от путешествий первым классом.

Попытки продать президентский самолёт, который на самом деле принадлежит Вооружённым силам, предпринимались уже дважды и происходило это несколько лет назад. В первый раз рыночная стоимость составляла около 18 миллионов долларов. Во время второй попытки его стоимость упала до 15 миллионов. Однако его так и не продали.

Во время нынешнего кризиса в сфере здравоохранения самолёт использовали для транспортировки грузов медицинского назначения.

Объявление, сделанное президентом Кастильо, напомнило о другом подобном случае: год назад мексиканский президент Лопес Обрадор выступил со схожей инициативой, которая, однако, также не увенчалась успехом. И сейчас он пытается сдать свой самолёт в аренду.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Люди стареют медленнее, чем три десятилетия назад

07.03 / Пионтковский о санкциях из-за Навального: Для США это стартовый пакет, а для Европы – отмазаться

31.01 / В крупных городах РФ сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

21.07 / По результатам обысков в КП “Инженерный центр” ГФС установила схему хищения на ремонтах киевских больниц

18.10 / Еще один участник встречи с Лукашенко в КГБ Беларуси вышел на свободу

05.03 / США ввели санкции против Коломойского и его семьи за коррупцию

09.02 / Московская биржа открылась ростом

28.07 / Суд в Москве оштрафовал ФБК Навального на 600 тысяч рублей

16.11 / Путин поручил создать в Судане пункт ВМФ России

22.03 / СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика