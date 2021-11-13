24 Horas – уже не первая попытка — президент Перу пообещал продать свой самолёт и направить деньги на здравоохранение и образование

Перуанский лидер Педро Кастильо заявил о своём намерении продать президентский самолёт, а вырученные деньги направить на здоровье и образование местных детей, передаёт Canal 24 Horas TV. Между тем испанский канал отмечает, что это отнюдь не первая попытка продать авиалайнер, который был куплен ещё в 1995 году экс-президентом Альберто Фухимори.

Уже не первый раз лидер Перу пытается отделаться от самолёта, который в 1995 году был приобретён экс-президентом Альберто Фухимори. Другие правительства также пытались его продать, однако им не удалось это сделать.

Об этом шаге, предпринятом в качестве меры жёсткой экономии, Педро Кастильо объявил во время мероприятия в Аякучо, где он рассказал о результатах первых ста дней его правления.

ПЕДРО КАСТИЛЬО, президент Перу: Также объявляю о том, что мы продадим президентский самолёт. Вырученные средства пойдут на здоровье и образование перуанских детей.



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Попытки продать президентский самолёт, который на самом деле принадлежит Вооружённым силам, предпринимались уже дважды и происходило это несколько лет назад. В первый раз рыночная стоимость составляла около 18 миллионов долларов. Во время второй попытки его стоимость упала до 15 миллионов. Однако его так и не продали.

Во время нынешнего кризиса в сфере здравоохранения самолёт использовали для транспортировки грузов медицинского назначения.

Объявление, сделанное президентом Кастильо, напомнило о другом подобном случае: год назад мексиканский президент Лопес Обрадор выступил со схожей инициативой, которая, однако, также не увенчалась успехом. И сейчас он пытается сдать свой самолёт в аренду.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.