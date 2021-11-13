Вечная жертва – Личное мнение

Бедная, бедная Кристиночка Асмус: её травили.



Фото: Соцсети

Куда бы лапушка ни пришла — везде травили и травят.

Пожалуй, процитирую:

Меня травили с самого детства! В классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте и всё это продолжается в сети уже многие годы.

После выхода «Текста» несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день….

Потом развод, про который ни один человек не знает ничего!…

Я тоже росла травмированным ребёнком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим.

И били её, несчастненькую, и не любили. И травили с самого, причём, детства. И продолжают травить.

Не люди, а изверги какие-то кругом.

Я очень сочувствую детям, которых травят. Очень.

Посочувствую я и взрослому человеку, которого, скажем, травит начальник: человек боится потерять работу, растерян, не знает, как реагировать на буллинг на рабочем месте. Все мы там были. Все знаем это ужасное чувство.

Но вот сочувствовать человеку, которого травят все, всегда, везде — «в классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте и всё это продолжается в сети уже многие годы» — я, при всём желании, не могу.

Любой свободный, взрослый человек может выбрать в качестве основного жизненного ампула позицию жертвы. Осуждать его или её я за это не стану, но и руки помощи не протяну просто потому, что она такому человеку не нужна.

А в вас живёт жертва? Других людей, обстоятельств, несправедливости самой жизни, в принципе? А если присмотреться повнимательнее? Кого видите?

Когда в последний раз ощущали себя жертвой? Опишите обстоятельства.

Я вас слушаю очень внимательно.

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