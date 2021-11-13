 

“Похоже на выезд “скорой”. Волочкова показала, как ей приводят в порядок “ножки, ручки и ногтишки”

13.11.2021, 20:42, Новости дня
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В ролике 45-летняя балерина сидит в пижаме на специальном столике и произносит: “Ой, дорогие друзья, происходят чудеса во время этого локдауна и пандемий. Теперь девочки из моего любимого ногтевого сервиса приезжают на дом”.

Волочкова заверила, что после этой процедуры “ногтишек хватает на полтора месяца”.

“А сейчас я уже чувствую себя спящей красавицей, и вообще это нереально. Вот так, лежа, ножки, ручки и еще и реснички, и бровки – все вместе в одном флаконе”, – говорит балерина, укладываясь на столик.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

За пару часов видео набрало больше 30 тыс. лайков.

“Похоже на выезд “скорой”, – прокомментировала ruchkina876.

“Так вот он, автор бровей”, – предположила malysheva3647.

“Как-то все жеманно, плохая вы актриса”, – написала yael197573.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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