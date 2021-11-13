В Афганистане до конца года будут недоедать 3,2 млн детей, часть из них может умереть – ВОЗ

По ее словам, до конца 2021 года в Афганистане от острого недоедания будут страдать около 3,2 млн детей, а 1 млн из них может умереть “из-за понижения температуры”.

В ВОЗ считают, что миру не следует “отворачиваться” от Афганистана.

Агентство описало происходящее в Афганистане после захвата власти талибами: засуха на фоне падения экономики, бежавшие из-за невыплаты зарплат медики, ночные температуры ниже нуля, нехватка топлива для функционирования больниц.

Харрис не назвала количество уже умерших в Афганистане детей, но рассказала, что “палаты заполнены крошечными новорожденными”.

Контекст:

В Афганистане на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, в наступление перешло движение “Талибан”. К 15 августа талибы взяли под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

30 августа впервые после захвата власти “Талибаном” ВОЗ смогла доставить лекарства в Афганистан.

В октябре ООН работала над созданием логистического центра недалеко от границы с Афганистаном для распределения помощи сотням тысяч внутренне перемещенных лиц.

25 октября исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что Афганистан находится на грани масштабного голода. По информации ООН, тысячи афганцев продают имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.

В ноябре ООН призвала мировых лидеров спасти Афганистан от голода.

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