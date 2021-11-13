Во Львове водитель авто находился под действием трех наркотических веществ – патрульная полиция

В пресс-службе сообщили, что патрульные искали водителя авто BMW 3 Series, который в сентябре попал в ДТП и 12 ноября увидели этот автомобиль с открытым капотом. Водитель сообщил им, что сделал вынужденную остановку, так как у него “закипел” двигатель.

“Во время проверки документов, патрульные обнаружили серьезные разногласия, которые 43-летний мужчина не смог объяснить. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Кроме того, оказалось, что водитель лишен права управления транспортными средствами из-за нетрезвой езды. У него обнаружили признаки наркотического опьянения. В медицинском заведении проверка показала, что он – под действием трех наркотических веществ. Во время поверхностной проверки у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом серого цвета и устройство для курения марихуаны”, – говорится в сообщении.

В отношении водителя составили админпротоколы по ч. 2 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения во второй раз в течение года), по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) и по ст.122-4 (оставление места ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также он получил постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2805044026464018

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